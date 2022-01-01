CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Ukraynalı golcü Fenerbahçe'ye yakın

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in Daryl Dike için yönetime verdiği raporun detayları ortaya çıktı.

Fotomaç'ın haberine göre; Ismael raporunda, "Dike genç ve gelişime çok açık bir oyuncu. Fiziksel gücü de yaşına göre çok yüksek. Dokuz numaralı pozisyondan ihtiyacımız olan her şeye sahip. Enerjisi var, defans oyuncularına meydan okuyor ve goller atıyor. Genç ama çok fazla tecrübesi var" ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki Amerikalı forvet Ocak ayından bu yana West Bromwich forması giyiyor.