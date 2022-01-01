CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Ukraynalı golcü Fenerbahçe'ye yakın

ManU ve Liverpool, Porto'nun yıldızı için yarışıyor
Fichajes'te yer alan habere göre; Premier Lig'in iki devi Porto'nun orta saha oyuncusu Otavio için karşı karşıya geldi.
Porto'yla üç yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncuya biçilen değer yaklaşık 20 milyon euro. Otavio ile Newcastle United da ilgileniyor.
Barcelona, Raphinha için teklifini 50 milyon euro'ya çıkardı
Sport'un haberine göre; Barcelona Brezilyalı oyuncu için Leeds'e yeni bir teklif sundu.
İngiliz ekibi Barcelona'dan gelen 35 milyon euro'luk teklifi reddetmişti. Barcelona bunun üzerine Leeds'in kapısıni 40 milyon euro + 10 milyon euro bonuslardan oluşan bir paketle çaldı.
Galatasaray'da Umut Bozok transferine ibra engeli
Fotomaç'ın haberine göre; Umut Bozok ile anlaşmaya çok yaklaşan Galatasaray yönetimi, genel kurulda ibra edilmeyince transferi askıya aldı.
Kasımpaşa formasıyla bu sezon etkileyici bir performans sergileyen Umut Bozok, Galatasaray'da oynamak istediğini dile getirmişti.
Fenerbahçe'de hedef Dovbyk
Fotomaç'ın haberine göre; forvet transferine öncelik veren Fenerbahçe'nin listesindeki ilk isim Dnipro forması giyen Artem Dovbyk.
24 yaşındaki Ukraynalı oyuncu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle oluşan koşullar yüzünden fırsat transferi olarak görülüyor.
Fenerbahçe yönetimi Dovbyk konusunda son kararı vermeden önce yeni teknik direktörün kesinleşmesini bekliyor.
Mesut ve Ozan için kararı Ali Koç verecek
Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın talebiyle kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan konusundaki kararı başkan Ali Koç verecek.
Yurt dışında bulunan Ali Koç, Türkiye'ye döndüğünde ikiliyle yüz yüze görüşüp sorunları masaya yatıracak.
İsmi Katar ve ABD takımlarıyla anılan Mesut Özil konuyla ilgili, "Basın organlarında benim Katar ve ABD takımları ile dirsek temasında olduğum söyleniyor. Katarlılar ile iş yaptığım için bu ülkeyi tercih edeceğim haberleri doğru değil" açıklamasını yapmıştı.
Valerien Ismael'den Daryl Dike raporu
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in Daryl Dike için yönetime verdiği raporun detayları ortaya çıktı.
Fotomaç'ın haberine göre; Ismael raporunda, "Dike genç ve gelişime çok açık bir oyuncu. Fiziksel gücü de yaşına göre çok yüksek. Dokuz numaralı pozisyondan ihtiyacımız olan her şeye sahip. Enerjisi var, defans oyuncularına meydan okuyor ve goller atıyor. Genç ama çok fazla tecrübesi var" ifadelerini kullandı.
21 yaşındaki Amerikalı forvet Ocak ayından bu yana West Bromwich forması giyiyor.