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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Uğurcan Çakır, Premier Lig yolcusu

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Uğurcan Çakır, Trabzonspor
AA

Mostafa Mohamed'e Ligue 1'den ilgi büyük

2022-05-09T05:53:12.575Z

Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed, yeni sezonda Fransız takımlarının formasını giyebilir.

Fanatik imzalı haberde Ligue 1 ekiplerinden Montpellier, Bordeaux ve Lille; Mohamed ile ilgilenen takımlar arasında yer alıyor.

Galatasaray ise oyuncu için 10 milyon euro bonserviss bedeli belirlemiş durumda.

Mostafa Mohamed
Getty Images

Yusuf Yazıcı, Rusya'da kalıyor

2022-05-09T05:51:54.613Z

Devre arasınd Fransız ekibi Lille'den kiralık olarak CSKA Moskova'ya katılan milli futbolcu Yusuf Yazıcı gösterdiği performansla alkışları topladı.

Bu performansına kayıtsız kalmayan Rus ekibi, Yusuf Yazıcı'nın bonservisini almak için harekete geçti.

Milli futbolcunun menajeri Adem Cebeci, "Sözleşme süresi 3 yıl, transfer tutarı 11 milyon euro olacak" açıklamasında bulundu.

Yusuf Yazıcı Spartak Moskova vs CSKA Moskova 26.02.2022
AA

Fulham, Uğurcan'a talip

2022-05-09T05:48:42.450Z

Sezonu şampiyon tamamlayan Traabzonspor'da takımda ayrılık yaşanabilir. Takımın kaptanı Uğurcan Çakır, Premier Lig'e transfer olabilir.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Premier Lig'e yeni yükselen Fulham, Traabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'a talip oldu.