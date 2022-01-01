CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Uğurcan Çakır, Premier Lig yolcusu

Mostafa Mohamed'e Ligue 1'den ilgi büyük
Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed, yeni sezonda Fransız takımlarının formasını giyebilir.
Fanatik imzalı haberde Ligue 1 ekiplerinden Montpellier, Bordeaux ve Lille; Mohamed ile ilgilenen takımlar arasında yer alıyor.
Galatasaray ise oyuncu için 10 milyon euro bonserviss bedeli belirlemiş durumda.
Yusuf Yazıcı, Rusya'da kalıyor
Devre arasınd Fransız ekibi Lille'den kiralık olarak CSKA Moskova'ya katılan milli futbolcu Yusuf Yazıcı gösterdiği performansla alkışları topladı.
Bu performansına kayıtsız kalmayan Rus ekibi, Yusuf Yazıcı'nın bonservisini almak için harekete geçti.
Milli futbolcunun menajeri Adem Cebeci, "Sözleşme süresi 3 yıl, transfer tutarı 11 milyon euro olacak" açıklamasında bulundu.
Fulham, Uğurcan'a talip
Sezonu şampiyon tamamlayan Traabzonspor'da takımda ayrılık yaşanabilir. Takımın kaptanı Uğurcan Çakır, Premier Lig'e transfer olabilir.
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Premier Lig'e yeni yükselen Fulham, Traabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'a talip oldu.