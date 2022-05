CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Türk takımları istedi, Dortmund aldı

Galatasaray'ın genç yıldızı sezonun kapanış maçından sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımla ayrılık ihtimalini akıllara getirmişti.

"Sevgili Galatasaray Ailem, Sizleri kimi zaman sevindirdiğimiz ama bir çok zaman da üzdüğümüz bir sezonu geride bıraktık. Çalışıp, çabaladığımız ama hedeflerimizin uzağında kaldığımız bir sezon oldu. Her şeye rağmen inanılmaz desteğinizi hissetmediğim hiç bir an olmadı."

"Bir futbolcu için Galatasaray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Bu yüzden bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için teşekkürler."

Alman gazeteci Jacop Ketterl, adı Dortmund ile anılan Kerem için şu yorumu yaptı:

"Dortmund'un bu pozisyonda Marius Wolf, Thorgan Hazard, Donyell Malen, yeni gelen Adeyemi ve gelecek vadeden genç Jamie Bynoe- Gittens gibi seçenekleri var."

"Kerem için bahsedilen 15-20 milyon euro'luk bonservisin altına girilebilir mi?"