CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Türk takımları istedi, Dortmund aldı

Almanya'da gündem Kerem Aktürkoğlu
Galatasaray'ın genç yıldızı sezonun kapanış maçından sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımla ayrılık ihtimalini akıllara getirmişti.
"Sevgili Galatasaray Ailem, Sizleri kimi zaman sevindirdiğimiz ama bir çok zaman da üzdüğümüz bir sezonu geride bıraktık. Çalışıp, çabaladığımız ama hedeflerimizin uzağında kaldığımız bir sezon oldu. Her şeye rağmen inanılmaz desteğinizi hissetmediğim hiç bir an olmadı."
"Bir futbolcu için Galatasaray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Bu yüzden bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için teşekkürler."
Alman gazeteci Jacop Ketterl, adı Dortmund ile anılan Kerem için şu yorumu yaptı:
"Dortmund'un bu pozisyonda Marius Wolf, Thorgan Hazard, Donyell Malen, yeni gelen Adeyemi ve gelecek vadeden genç Jamie Bynoe- Gittens gibi seçenekleri var."
"Kerem için bahsedilen 15-20 milyon euro'luk bonservisin altına girilebilir mi?"
Başakşehir Patryk Szysz'i kadrosuna kattı
Başakşehir, Polonya ekibi Zaglebie Lubin'de forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Patryk Szysz'e üç yıllık imza attırdı.
✍️🏻 Hoş geldin Patryk Szysz |— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) May 23, 2022
➡️ https://t.co/uepvtIdxzT pic.twitter.com/egpsK0J4hS
Mert Müldür'ün menajerinden transfer açıklaması
Hem Fenerbahçe, hem Galatasaray'ın listesinde olduğu iddia edilen milli oyuncunun menajeri Max Hagmayr söylentilere açıklık getirdi.
A Spor'a konuşan Hagmayr, Mert'in Türkiye'ye dönme gibi bir planı bulunmadığını belirtti.
"Mert'e hem Süper Lig'den hem Avrupa'dan teklifler var ancak tercihimiz Avrupa olacak."
"Şu an için takım adı vermek istemiyorum Sassuolo kulübüne büyük saygımız var."
23 yaşındaki savunma oyuncusunun Sassuolo'yla 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
İsmail Kartal'dan dört maddelik rapor
İsmail Kartal'ın önümüzdeki sezon Fenerbahçe'nin başında yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor. Deneyimli teknik adam buna rağmen transfer konusundaki çalışmalarını tamamlayarak yönetime bir rapor sundu.
Sabah'ın haberine göre rapor şu maddelerden oluşuyor:
- Serdar Dursun takımda tutulmalı, ama yıldız bir santrafor transferi yapılmalı
- Orta sahada Crespo, Zajc, Mert ve Arda'nın yanına klasik bir 6 numara eklenmeli
- Altay'ı yedekleyecek bir kaleci alınmalı
- Kanatlara Ferdi ve Osayi'nin önünü kapatacak transferler yapılmamalı
Dortmund, Salih Özcan'ı renklerine bağladı
Köln altyapısından yetişen gurbetçi oyuncu, gelecek sezondan itibaren Dortmund için ter dökecek.
Türkiye A Milli Takım'ı formasını da giyen Salih Özcan ile 2026 yılına dek sözleşme imzalandı.