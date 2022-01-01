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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Trabzonspor'un eski yıldızı Antony Nwakaeme, Galatasaray yolunda

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Anthony Nwakaeme. Galatasaray vs Trabzonspor
AA

2022-08-17T05:32:51.495Z

Todofichajes, Fenerbahçe ile Valencia’nın 10 milyon Euro karşılığında Maxi Gomez transferinde anlaştığını ve transferde hiçbir pürüz kalmadığını bildirdi.

Bu bedel, başarı bonuslarıyla biraz daha yükselecek ve sarı-lacivertli ekip, Gomez transferini kısa sürede açıklayacak.

Maxi Gomez, Valencia
Getty Images

Trabzonspor, Umut Bozok'u kadrosuna katıyor

2022-08-17T05:23:19.598Z

Trabzonspor, daha önce de transfer etmek istediği Umut Bozok için yeniden devreye girdi.

Geçen sezonu Kasımpaşa’da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki oyuncu, ligde 38 maçta attığı 20 golle gözleri üzerinde toplamıştı.

Bonservisi Lorient’de olan golcü oyuncu için pazarlıklar sürüyor.

Fanatik'e göre; Trabzonspor, Lorient ile yaptığı görüşmelerde 2 milyon Euro’luk bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya çok yakın.

25 yaşındaki forvet, 1 milyon Euro maaş ve bonuslardan oluşan teklifi kabul etti.

Umut Bozok’un Trabzon’a gelerek bordo-mavili ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.

Umut Bozok Kasimpasa
AA

Nwakaeme, Galatasaray yolunda

2022-08-17T05:13:24.983Z

Fanatik; geçen sezon Trabzonspor 'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Antony Nwakaeme'nin menajerler tarafından Galatasaray'a önerildiğini yazdı.

33 yaşındaki kanat oyuncusu, Bordo-Mavili kulüple yeni bir sözleşme imzalamamış ve takımdan ayrılmıştı.

Nijeryalı futbolcu, bu transfer döneminde 3. kez Galatasaray'a önerilmiş oldu.

Daha önce oyuncuyla görüşen sarı-kırmızılı ekip, kanat oyuncusunun yüksek maaş ve uzun kontrat beklentisi nedeniyle anlaşmaya sıcak bakmamıştı.



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