Trabzonspor, daha önce de transfer etmek istediği Umut Bozok için yeniden devreye girdi.

Geçen sezonu Kasımpaşa’da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki oyuncu, ligde 38 maçta attığı 20 golle gözleri üzerinde toplamıştı.

Bonservisi Lorient’de olan golcü oyuncu için pazarlıklar sürüyor.

Fanatik'e göre; Trabzonspor, Lorient ile yaptığı görüşmelerde 2 milyon Euro’luk bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya çok yakın.

25 yaşındaki forvet, 1 milyon Euro maaş ve bonuslardan oluşan teklifi kabul etti.

Umut Bozok’un Trabzon’a gelerek bordo-mavili ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.