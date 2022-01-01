Todofichajes, Fenerbahçe ile Valencia’nın 10 milyon Euro karşılığında Maxi Gomez transferinde anlaştığını ve transferde hiçbir pürüz kalmadığını bildirdi.
Bu bedel, başarı bonuslarıyla biraz daha yükselecek ve sarı-lacivertli ekip, Gomez transferini kısa sürede açıklayacak.
Trabzonspor, Umut Bozok'u kadrosuna katıyor
Trabzonspor, daha önce de transfer etmek istediği Umut Bozok için yeniden devreye girdi.
Geçen sezonu Kasımpaşa’da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki oyuncu, ligde 38 maçta attığı 20 golle gözleri üzerinde toplamıştı.
Bonservisi Lorient’de olan golcü oyuncu için pazarlıklar sürüyor.
Fanatik'e göre; Trabzonspor, Lorient ile yaptığı görüşmelerde 2 milyon Euro’luk bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya çok yakın.
25 yaşındaki forvet, 1 milyon Euro maaş ve bonuslardan oluşan teklifi kabul etti.
Umut Bozok’un Trabzon’a gelerek bordo-mavili ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.
Nwakaeme, Galatasaray yolunda
Fanatik; geçen sezon Trabzonspor 'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Antony Nwakaeme'nin menajerler tarafından Galatasaray'a önerildiğini yazdı.
33 yaşındaki kanat oyuncusu, Bordo-Mavili kulüple yeni bir sözleşme imzalamamış ve takımdan ayrılmıştı.
Nijeryalı futbolcu, bu transfer döneminde 3. kez Galatasaray'a önerilmiş oldu.
Daha önce oyuncuyla görüşen sarı-kırmızılı ekip, kanat oyuncusunun yüksek maaş ve uzun kontrat beklentisi nedeniyle anlaşmaya sıcak bakmamıştı.