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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Trabzonspor eski yıldızı Theo Bongonda'yı istiyor

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Theo Bongonda
Getty

Bongonda dönebilir

2022-06-08T05:41:37.501Z

Fanatik'te yer alan habere göre Trabzonspor daha önce 2017-2018 sezonunda Karadeniz ekibinin formasını giyen Theo Bongonda'yı yeniiden transfer etmek istiyor. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon Genk formasıyla çıktığı 43 resmi maça 13 gol ve beş asist sığdırmayı başarmıştı.

Abdülkerim ısrarı

2022-06-08T05:37:01.525Z

Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş Abdülkerim Bardakçı'yı transfer edebilmek için Konyaspor'a yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Konyaspor'un 5 milyon euro bonservis talep ettiği Abdülkerim için yeni formülü değerlendiren siyah-beyazlı takım, Konyaspor'un kapısını takas teklifiyle çalabilir.

Abdulkerim Bardakci Konyaspor
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