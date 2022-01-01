CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Trabzonspor eski yıldızı Theo Bongonda'yı istiyor

Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş Abdülkerim Bardakçı'yı transfer edebilmek için Konyaspor'a yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Konyaspor'un 5 milyon euro bonservis talep ettiği Abdülkerim için yeni formülü değerlendiren siyah-beyazlı takım, Konyaspor'un kapısını takas teklifiyle çalabilir.

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