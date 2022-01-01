CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Trabzonspor Elneny'nin peşinde

Dortmund, Haaland'ın alternatifini buldu
90Min'e göre, Borussia Dortmund, forvet seçenekleri arasına Chelsea'den Timo Werner ve Manchester United'dan Anthony Martial'ı aldı.
Alman devi, Karim Adeyemi'nin imzasını tamamlamasının ardından yeni bir forvet istiyor. İki Premier Lig oyuncusu hedef olarak belirlendi.
Beşiktaş, aradığı stoperi İtalya'da buldu
Teknik direktör belirsizliğini Valerien Ismael ile çözen Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması sürüyor.
Fanatik'te yer alan habere göre, siyah beyazlı ekip stoper hattına Verona forması giyen Koray Günter'i transfer etmek istiyor.
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Günter, Verona'da da üç stoper ile oynaması ve yerli olması bakımından Beşiktaş'ın ilgisini çekiyor.
Trabzonspor, Elneny ile görüşüyor
Lider Trabzonspor'da yeni sezon transfer çalışmaları sürerken gündeme Arsenal'in Mısırlı orta sahası Mohamed Elneny geldi.
Fanatik'te yer alan habere göre, Trabzonspor yönetimi Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan eski öğrencisi hakkındaki raporunu bekliyor.
Elneny'nin sözleşmesi sezon sonunda biterken bonservissiz olması bordo mavili ekip adına bir avantaj olarak görülüyor.