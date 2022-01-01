CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Trabzonspor Elneny'nin peşinde

Teknik direktör belirsizliğini Valerien Ismael ile çözen Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması sürüyor.

Fanatik'te yer alan habere göre, siyah beyazlı ekip stoper hattına Verona forması giyen Koray Günter'i transfer etmek istiyor.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Günter, Verona'da da üç stoper ile oynaması ve yerli olması bakımından Beşiktaş'ın ilgisini çekiyor.