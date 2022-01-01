CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Trabzonspor, Edinson Cavani ile görüştü

TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor, İngiltere Premier Ligi ekibi Manchester United ile olan sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Uruguaylı forvet ile temasa geçti.

Bordo mavili takımın kurmayları, Edinson Cavani'nin menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Ancak, henüz ilk adımları atan yönetim, bu konuda son kararı teknik direktörü Abdullah Avcı'ya bıraktı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirerek transferlerle ilgili bir toplantı yapacak.

O toplantıda, transfer etmek istedikleri isimleri Avcı'ya iletecek ve tecrübeli hocanın, Cavani'ye onay vermesi durumunda görüşmeler daha da ciddi boyuta ulaşacak.