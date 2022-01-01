CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Trabzonspor'a Nwakaeme müjdesi

Tavan ücreti alacak

Bu sezon oynadığı 21 Süper Lig maçına dokuz ve dokuz asist sığdırarak Trabzonspor'un liderliğinde önemli rol oynayan Anthony Nwakaeme, Fanatik'te yer alan habere göre Karadeniz ekibiyle sözleşmesini üç yıl daha uzatmaya hazırlanıyor.

Habere göre şu anda yıllık 1.5 milyon euro kazanan Nwakaeme, atacağı yeni imzayla Trabzonspor'un en çok kazanan oyuncusu olacak.

2+1 sözleşme imzalaması beklenen Nijeryalı oyuncunun Arap yarımadasından da ciddi teklifler aldığı belirtilen haberde Şampiyonlar Ligi faktörünün takımda kalmasında önemli rol oynadığı kaydedildi.