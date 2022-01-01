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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Trabzonspor'a Djaniny piyangosu

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Djaniny
AA

Seferovic 10 milyon euro

2022-05-22T07:47:19.278Z

Record'da yer alan habere göre Benfica, Fenerbahçe'den Haris Seferovic transferi için 10 milyon euro talep edecek.

Jorge Jesus'un açıklanmasının ardından transfer operasyonlarına ağırlık vermesi beklenen Fenerbahçe'de önceliğin santrfor takviyesi olacağı tahmin ediliyor.

Haris Seferovic celebrates. Benfica vs Pacos de Ferreira. 08.09.2019
Getty Images

Al Hilal teklife hazırlanıyor

2022-05-22T06:41:51.421Z

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Fanatik'te yer alan habere göre golcü oyuncusu Djaniny için oldukça büyük bir teklif almaya hazırlanıyor.

Habere göre Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Yeşil Burun Adalı forvet için bordo-mavili takımın kapısını kısa bir süre içerisinde 6 milyon euro'luk bonservis bedeliyle çalacak.

Trabzonspor ise kontratının sona ermesine bir yıl kalan oyuncu için teklifi 8-10 milyon euro'ya yükseltmeye çalışacak.