CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Trabzonspor'a Djaniny piyangosu

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Fanatik'te yer alan habere göre golcü oyuncusu Djaniny için oldukça büyük bir teklif almaya hazırlanıyor.

Habere göre Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Yeşil Burun Adalı forvet için bordo-mavili takımın kapısını kısa bir süre içerisinde 6 milyon euro'luk bonservis bedeliyle çalacak.

Trabzonspor ise kontratının sona ermesine bir yıl kalan oyuncu için teklifi 8-10 milyon euro'ya yükseltmeye çalışacak.