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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Torreira için Muslera devrede

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Torreira Fiorentina
Getty

Werner, Chelsea'den ayrılmak için maaşında indirime gidecek

2022-08-04T07:35:09.922Z

Bild'in haberine göre; Chelsea'de istediği kadar forma şansı bulamayan Timo Werner takımdan ayrılmak için daha düşük bir ücretle oynamaya sıcak bakıyor.

Eğer Chelsea ile RB Leipzig kiralama için anlaşma sağlarsa, yılda 20 milyon euro kazanan Werner maaşında önemli bir indirim yapacak.

Timo Werner Chelsea pre-season 2022
Getty Images

Fenerbahçe Copetti'yi istiyor

2022-08-04T05:26:07.980Z

Racing de Alma'nın haberine göre; Fenerbahçe forvet transferi için rotasını Arjantin'e çevirdi.

Racing kulübünün Enzo Copetti için 10 milyon euro bonservis talep ettiği ve Udinese'nin de oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

enzo copetti racing independiente torneo de la liga 10072022
@RacingClub

Xeka Trabzonspor'a önerildi

2022-08-04T05:21:20.032Z

A Spor'un haberine göre; orta sahaya takviye yapmak isteyen son şampiyon Trabzonspor'da daha önce Galatasaray'a da yazılan Xeka ismi gündeme geldi.

Lille ile kontratı sona eren Portekizli futbolcunun menajerleri Trabzonspor yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

xeka osc lille
getty

Galatasaray, Torreira'yı ikna etmeye çalışıyor

2022-08-04T05:14:47.050Z

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray, Lucas Torreira için Arsenal ile 5 milyon euro + 1.5 milyon euro bonservis karşılığında anlaştı.

Uruguaylı orta saha oyuncusunu İstanbul'a gelmeye ikna etmek için vatandaşı Muslera'nın yardımına başvuruldu.