CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Torreira için Muslera devrede

Werner, Chelsea'den ayrılmak için maaşında indirime gidecek
Bild'in haberine göre; Chelsea'de istediği kadar forma şansı bulamayan Timo Werner takımdan ayrılmak için daha düşük bir ücretle oynamaya sıcak bakıyor.
Eğer Chelsea ile RB Leipzig kiralama için anlaşma sağlarsa, yılda 20 milyon euro kazanan Werner maaşında önemli bir indirim yapacak.
Fenerbahçe Copetti'yi istiyor
Racing de Alma'nın haberine göre; Fenerbahçe forvet transferi için rotasını Arjantin'e çevirdi.
Racing kulübünün Enzo Copetti için 10 milyon euro bonservis talep ettiği ve Udinese'nin de oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.
Xeka Trabzonspor'a önerildi
A Spor'un haberine göre; orta sahaya takviye yapmak isteyen son şampiyon Trabzonspor'da daha önce Galatasaray'a da yazılan Xeka ismi gündeme geldi.
Lille ile kontratı sona eren Portekizli futbolcunun menajerleri Trabzonspor yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi.
İrfan Can Eğribayat Fenerbahçe'de!
Ailemize hoş geldin İrfan Can Eğribayat! 💛💙 pic.twitter.com/cH3Ah5J5HM— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 3, 2022
Galatasaray, Torreira'yı ikna etmeye çalışıyor
Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray, Lucas Torreira için Arsenal ile 5 milyon euro + 1.5 milyon euro bonservis karşılığında anlaştı.
Uruguaylı orta saha oyuncusunu İstanbul'a gelmeye ikna etmek için vatandaşı Muslera'nın yardımına başvuruldu.