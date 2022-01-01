CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Torreira için Muslera devrede

Bild'in haberine göre; Chelsea'de istediği kadar forma şansı bulamayan Timo Werner takımdan ayrılmak için daha düşük bir ücretle oynamaya sıcak bakıyor.

Eğer Chelsea ile RB Leipzig kiralama için anlaşma sağlarsa, yılda 20 milyon euro kazanan Werner maaşında önemli bir indirim yapacak.