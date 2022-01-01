CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Süper Lig'in üç büyük kulübü aynı golcüye talip!

Salih Uçan sezon sonuna kadar Başakşehir'e kiralandı 👇
Salih Uçan 🤝 Başakşehirhttps://t.co/JLRvJkUIzP— GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) January 28, 2022
Galatasaray'dan geçici kaleci çözümü 👇
ASİST ANALİZ ÖZEL | Galatasaray, Dortmund’un yedek kalecisi Roman Bürki ile 4 aylığına anlaşma sağladı. Dortmund, 31 yaşındaki İsviçreli kalecisini kiralık göndermeyi kabul etti. Bürki transferine hem Torrent hem de danışman olması beklenen Luis Campos onay verdi. (@memetozcan) pic.twitter.com/KfSwr11CB9— Asist Analiz (@AsistAnaliz) January 28, 2022
Inter Miami, Yedlin ile anlaşmaya yakın 👀
28 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile yolları geçtiğimiz gün ayrıldı.
ESPN'e göre; şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunan DeAndre Yedlin, Inter Miami ile anlaşmaya yakın.
Ghislain Konan, İstanbul'a geliyor
Fanatik'in haberine göre; Fildişi Sahilli sol bek Ghislain Konan, Fenerbahçe'ye geliyor. Reims ile anlaşan sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Konan önce Fransa'ya, ardından Türkiye'ye geçecek.
Galatasaray'ın Bafetimbi Gomis hasreti bitiyor!
Fanatik'in haberine göre; Acil santrfor arayan Gaatsaray'ın imdadına, Al Hilal'le sözleşmesini sona erdiren Bafetimbi Gomis yetişti.
36 yaşındaki Fransız yıldızla yapılan görüşmeler olumlu sonuç verdi. Son anda bir aksilik çıkmazsa, tecrübeli golcü 5 aylığına sarı-kırmızılı formayı giyecek.
Kartal'da son aday Mircevski
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Cyle Larin ile anlaşma zemini bulamayan Beşiktaş, sol kanat için Mircevski'yi gündemine aldı.
Larin konusunda gelişmeler olumsuz olursa Akademija Pandev forması giyen Makedon oyuncu için harekete geçilecek.
Süper Lig'in üç büyük kulübü aynı golcüye talip!
Akşam Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, Artem Dovbyk için yarışta.
26 yaşındaki oyuncu, Dnipro'dan ayrılmaya sıcak bakıyor.