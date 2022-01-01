CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Süper Lig'in üç büyük kulübü aynı golcüye talip!

ASİST ANALİZ ÖZEL | Galatasaray, Dortmund’un yedek kalecisi Roman Bürki ile 4 aylığına anlaşma sağladı. Dortmund, 31 yaşındaki İsviçreli kalecisini kiralık göndermeyi kabul etti. Bürki transferine hem Torrent hem de danışman olması beklenen Luis Campos onay verdi. (@memetozcan) pic.twitter.com/KfSwr11CB9