Canlı Blog

CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Süper Lig'in üç büyük kulübü aynı golcüye talip!

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

Güncellendi
Yorum (0)
Artem Dovbyk, Dnipro
Getty Images

Salih Uçan sezon sonuna kadar Başakşehir'e kiralandı 👇

2022-01-28T07:12:30.935Z

Galatasaray'dan geçici kaleci çözümü 👇

2022-01-28T07:08:33.737Z

Inter Miami, Yedlin ile anlaşmaya yakın 👀

2022-01-28T05:37:55.588Z

28 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile yolları geçtiğimiz gün ayrıldı.

ESPN'e göre; şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunan DeAndre Yedlin, Inter Miami ile anlaşmaya yakın.

DeAndre Yedlin Galatasaray
AA

Ghislain Konan, İstanbul'a geliyor

2022-01-28T05:35:45.521Z

Fanatik'in haberine göre; Fildişi Sahilli sol bek Ghislain Konan, Fenerbahçe'ye geliyor. Reims ile anlaşan sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Konan önce Fransa'ya, ardından Türkiye'ye geçecek.

Ghislain Konan of Ivory Coast 2021,
Backpagepix.

Galatasaray'ın Bafetimbi Gomis hasreti bitiyor!

2022-01-28T05:34:12.184Z

Fanatik'in haberine göre; Acil santrfor arayan Gaatsaray'ın imdadına, Al Hilal'le sözleşmesini sona erdiren Bafetimbi Gomis yetişti.

36 yaşındaki Fransız yıldızla yapılan görüşmeler olumlu sonuç verdi. Son anda bir aksilik çıkmazsa, tecrübeli golcü 5 aylığına sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Bafetimbi Gomis - hilal 16-10-2021
al hilal twitter

Kartal'da son aday Mircevski

2022-01-28T05:32:39.507Z

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Cyle Larin ile anlaşma zemini bulamayan Beşiktaş, sol kanat için Mircevski'yi gündemine aldı.

Larin konusunda gelişmeler olumsuz olursa Akademija Pandev forması giyen Makedon oyuncu için harekete geçilecek.

Süper Lig'in üç büyük kulübü aynı golcüye talip!

2022-01-28T05:30:46.011Z

Akşam Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, Artem Dovbyk için yarışta.

26 yaşındaki oyuncu, Dnipro'dan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Artem Dovbyk, Dnipro
Getty Images