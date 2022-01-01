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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Süper Lig'de gol kralı olan Umut Bozok, Galatasaray'a transfer olmak istiyor

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Umut Bozok Kasimpasa
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Manchester City, Phillips için teklif yapacak

2022-06-04T08:51:54.534Z

90min'e göre Manchester City, Leeds United orta saha oyuncusu Kalvin Phillips için teklif yapmaya hazırlanıyor.

İngiliz oyuncu, Manchester United ile de bağlantılı, ancak Premier Lig şampiyonu Phillips için erken bir şekilde aksiyon alarak transferde öne geçmeyi amaçlıyor.

Kalvin Phillips Leeds 2021-22
Getty

Mata, MLS'ten teklifler alıyor

2022-06-04T08:49:09.157Z

Manchester Evening News, Juan Mata'nın MLS'den teklifler aldığını bildirdi.

Tecrübeli İspanyol orta saha oyuncusu, Old Trafford'da serbest oyuncu statüsünde bulunuyor ve İngiltere'de kalma ihtimali şimdilik zayıf gibi görünüyor.

Kırmızı Şeytanlar, Mata ile yeni bir sözleşme yapmayı düşünmüyor.

Juan Mata Manchester United 2021-22
Getty

Galatasaray, Xeka'yı İstanbul'a getiriyor

2022-06-04T06:13:54.133Z

Fanatik, Domenec Torrent'in de isteği üzerine Xeka'yı gündemine alan Galatasaray'ın, oyuncuyu transfer etmek istediğini yazdı.

Lille ile sözleşmesi sonra eren 27 yaşındaki Xeka da İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor, ancak imza parası istiyor.

Xeka, bu sezon Ligue 1’de sahaya çıktığı 23 maçta 1.620 dakika süre alırken 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

xeka osc lille
getty

Umut Bozok, Galatasaray'ı istiyor

2022-06-04T06:09:56.442Z

Fanatik'e göre, Umut Bozok için temas kuran Burak Elmas yönetimi araya seçim girince görüşmeleri durdurdu.

Ancak, sezonu Kasımpaşa'da geçiren ve ligi gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok, Fransız ekibi Lorient'e dönmek istemiyor ve Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor.

Lorient’ten kiralanan Umut Bozok, bu sezon Kasımpaşa formasıyla çıktığı 38 lig maçında 20 gol atarak gol kralı olurken 7 de asist yapmayı başardı.

Umut Bozok Turkey
AA