CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Süper Lig'de gol kralı olan Umut Bozok, Galatasaray'a transfer olmak istiyor

Manchester City, Phillips için teklif yapacak
90min'e göre Manchester City, Leeds United orta saha oyuncusu Kalvin Phillips için teklif yapmaya hazırlanıyor.
İngiliz oyuncu, Manchester United ile de bağlantılı, ancak Premier Lig şampiyonu Phillips için erken bir şekilde aksiyon alarak transferde öne geçmeyi amaçlıyor.
Mata, MLS'ten teklifler alıyor
Manchester Evening News, Juan Mata'nın MLS'den teklifler aldığını bildirdi.
Tecrübeli İspanyol orta saha oyuncusu, Old Trafford'da serbest oyuncu statüsünde bulunuyor ve İngiltere'de kalma ihtimali şimdilik zayıf gibi görünüyor.
Kırmızı Şeytanlar, Mata ile yeni bir sözleşme yapmayı düşünmüyor.
Galatasaray, Xeka'yı İstanbul'a getiriyor
Fanatik, Domenec Torrent'in de isteği üzerine Xeka'yı gündemine alan Galatasaray'ın, oyuncuyu transfer etmek istediğini yazdı.
Lille ile sözleşmesi sonra eren 27 yaşındaki Xeka da İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor, ancak imza parası istiyor.
Xeka, bu sezon Ligue 1’de sahaya çıktığı 23 maçta 1.620 dakika süre alırken 3 gol atıp 1 de asist yaptı.
Umut Bozok, Galatasaray'ı istiyor
Fanatik'e göre, Umut Bozok için temas kuran Burak Elmas yönetimi araya seçim girince görüşmeleri durdurdu.
Ancak, sezonu Kasımpaşa'da geçiren ve ligi gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok, Fransız ekibi Lorient'e dönmek istemiyor ve Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor.
Lorient’ten kiralanan Umut Bozok, bu sezon Kasımpaşa formasıyla çıktığı 38 lig maçında 20 gol atarak gol kralı olurken 7 de asist yapmayı başardı.