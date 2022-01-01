CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Süper Lig'de gol kralı olan Umut Bozok, Galatasaray'a transfer olmak istiyor

Fanatik, Domenec Torrent'in de isteği üzerine Xeka'yı gündemine alan Galatasaray'ın, oyuncuyu transfer etmek istediğini yazdı.

Lille ile sözleşmesi sonra eren 27 yaşındaki Xeka da İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor, ancak imza parası istiyor.

Xeka, bu sezon Ligue 1’de sahaya çıktığı 23 maçta 1.620 dakika süre alırken 3 gol atıp 1 de asist yaptı.