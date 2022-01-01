CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Sporting Lizbon'dan Miguel Crespo'ya dev teklif

Napoli, Simeone'yi kadrosuna kattı
🤝 Welcome, Cholito! 🤩— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) August 18, 2022
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/sqwIXHj3NC
Chelsea, Casemiro ile ilgileniyor
90min'e göre Chelsea, bu yaz Real Madrid'den Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro ile ilgileniyor.
Chelsea dışında Manchester United da 30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusunu kadrosuna katmaya hevesli ancak Real Madrid, 60 milyon avro civarında bir teklif alırsa oyuncuyu bırakmayı düşünüyor.
Galatasaray'dan bir yıldız transferi daha
Kadrosunu Mertens, Seferovic ve Torreira gibi yıldızlarla güçlendiren Galatasaray, gözünü bu kez Roma'nın kanat oyuncusu El Shaarawy'ye dikti.
Takvim gazetesinin haberine göre; Okan Buruk bu transfere sıcak bakıyor.
Sporting, Crespo için geliyor
Jorge Jesus önderliğinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de ayrılıklar da yavaş yavaş belli olmaya başladı.
Geçtiğimiz sezon sarı lacivertlilerde öne çıkan Miguel Crespo için ülkesi Portekiz ekiplerinden Sporting'in bir teklifi bulunuyor. Sözcü'nin haberine göre; Sporting CP, Wolves'a gönderdiği Nunes yerine Crespo'yu transfer etmek istiyor.
Fenerbahçe'nin Crespo için beklediği bonservis bedeli ise en az 10 milyon euro.