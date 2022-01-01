CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Sporting Lizbon'dan Miguel Crespo'ya dev teklif

Jorge Jesus önderliğinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de ayrılıklar da yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Geçtiğimiz sezon sarı lacivertlilerde öne çıkan Miguel Crespo için ülkesi Portekiz ekiplerinden Sporting'in bir teklifi bulunuyor. Sözcü'nin haberine göre; Sporting CP, Wolves'a gönderdiği Nunes yerine Crespo'yu transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'nin Crespo için beklediği bonservis bedeli ise en az 10 milyon euro.