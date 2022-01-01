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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Sporting Lizbon'dan Miguel Crespo'ya dev teklif

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Miguel Crespo
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Chelsea, Casemiro ile ilgileniyor

2022-08-18T08:58:43.405Z

90min'e göre Chelsea, bu yaz Real Madrid'den Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro ile ilgileniyor.

Chelsea dışında Manchester United da 30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusunu kadrosuna katmaya hevesli ancak Real Madrid, 60 milyon avro civarında bir teklif alırsa oyuncuyu bırakmayı düşünüyor.

Casemiro Real Madrid
Getty Images

Galatasaray'dan bir yıldız transferi daha

2022-08-18T05:33:40.827Z

Kadrosunu Mertens, Seferovic ve Torreira gibi yıldızlarla güçlendiren Galatasaray, gözünü bu kez Roma'nın kanat oyuncusu El Shaarawy'ye dikti.

Takvim gazetesinin haberine göre; Okan Buruk bu transfere sıcak bakıyor.

Stephan El Shaarawy Roma 2021
Getty Images

Sporting, Crespo için geliyor

2022-08-18T05:30:01.488Z

Jorge Jesus önderliğinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de ayrılıklar da yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Geçtiğimiz sezon sarı lacivertlilerde öne çıkan Miguel Crespo için ülkesi Portekiz ekiplerinden Sporting'in bir teklifi bulunuyor. Sözcü'nin haberine göre; Sporting CP, Wolves'a gönderdiği Nunes yerine Crespo'yu transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'nin Crespo için beklediği bonservis bedeli ise en az 10 milyon euro.

Miguel Crespo
Depo