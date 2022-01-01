CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Sörloth'un menajerinden transfer açıklaması

Fanatik'in haberine göre, Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth, Türk kulüplerinin ilgisine şu an için kayıtsız kalıyor.

Haberde, golcü futbolcunun menajerinin şu ifadeleri kullandığı söylendi:

"Sezon sonu İspanya’da bitecek olan kiralık sözleşme sonrası Sörloth Almanya’ya dönecek. Ancak ondan sonra transferi ile ilgili net bilgi akışı ve kararı verilebilir.

Sörloth şu an için bunlarla ilgilenmek istemiyor. Sezon sonu durumu açığa kavuşacak. Asıl belirleyici olan ise kulübünün tercihi olacak.