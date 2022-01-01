CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Sörloth'un menajerinden transfer açıklaması

Fernandes'in maaşı ikiye katlanı
The Sun'a göre, Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes, beş yıllık yeni bir anlaşma imzaladığında Old Trafford'daki maaşını ikiye katlayacak.
Fernandes, maaşının haftada 240 bin sterlin'e yükseldiğini görecek. Bu rakam, Cristiano Ronaldo, David de Gea ve Paul Pogba gibi yıldızların kazandığı ücretlerden hâla düşük bir rakam.
Barça, Mbappe için Madrid ile mücadele edecek
L'Equipe'ın haberine göre Barcelona, Kylian Mbappe'yi ezeli rakibi Real Madrid'in burnunun dibinden kaçırmak için sansasyonel bir teklif planlıyor.
Paris Saint-Germain'in yıldızının uzun zamandır Madrid'e ücretsiz transferi konuşuluyor, ancak Barça şimdi onu, toplamda 300 milyon euro'ya mal olabilecek şekilde kadrosuna katmak istiyor.
Barça, bonservisi elinde olan Mbappe'nin, Haaland'dan daha ucuz bir transfer olacağını düşünüyor.
Sörloth'un aklı transferde değil
Fanatik'in haberine göre, Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth, Türk kulüplerinin ilgisine şu an için kayıtsız kalıyor.
Haberde, golcü futbolcunun menajerinin şu ifadeleri kullandığı söylendi:
"Sezon sonu İspanya’da bitecek olan kiralık sözleşme sonrası Sörloth Almanya’ya dönecek. Ancak ondan sonra transferi ile ilgili net bilgi akışı ve kararı verilebilir.
Sörloth şu an için bunlarla ilgilenmek istemiyor. Sezon sonu durumu açığa kavuşacak. Asıl belirleyici olan ise kulübünün tercihi olacak.