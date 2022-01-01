CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Sörloth geri mi dönüyor?

Newcastle United, Pogba yarışına katıldı
Fichajes'e göre Newcastle, Manchester United'ın orta saha oyuncusu Paul Pogba'yı transfer etmek için yarışa katıldı.
Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Juventus, mevcut sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan 28 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında.
Newcastle, Pogba'yı ücretsiz transfer etmek için yarışı kazanmayı umuyor.
Lewandowski giderse Haller gelecek
Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin yerini Ajax'ın yıldızı Sebastien Haller ile doldurmayı planlıyor.
Alman devi, Real Madrid'in ilgi odağı olan Polonyalı golcüyü sezon sonunda kaybetmekten korkuyor.
Fichajes, Fildişili golcü Haller'in Lewandowski'nin alternatifi olacağını iddia ediyor.
Sergi Roberto, Barcelona'dan ayrılmak istiyor
El Nacional, Sergi Roberto'nun sezon sonunda Barcelona'dan ayrılmak istediğini bildirdi.
İspanyol millî oyuncu bir noktada Camp Nou'daki sözleşmesini uzatmaya hazır görünüyordu, ancak Real Betis ve Real Sociedad'ın ona olan ilgisinden sonra ayrılmaya karar verdi.
Alexander Sörloth geri mi dönüyor?
İspanyol basınından eldesmarque.com, Real Sociedad'da da umduğunu bulamayan Alexander Sörloth'un Türkiye'ye dönebileceğini bildirdi.
Sörloth ile bu sezon başında Fenerbahçe ilgilenmiş, ancak Trabzonspor'un Norveçli golcüyü satarken sözleşmesine eklettirdiği özel maddeye takılmıştı.
26 yaşındaki golcü, Leipzig'den kiralık olarak Sociedad'da forma giyiyor.