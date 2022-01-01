Canlı Blog

CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Sörloth geri mi dönüyor?

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

Güncellendi
Yorum (0)
alexandersorloth_spartaprag-trabzonspor_AA_08082019
AA

Newcastle United, Pogba yarışına katıldı

2022-02-18T08:40:51.883Z

Fichajes'e göre Newcastle, Manchester United'ın orta saha oyuncusu Paul Pogba'yı transfer etmek için yarışa katıldı.

Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Juventus, mevcut sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan 28 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında.

Newcastle, Pogba'yı ücretsiz transfer etmek için yarışı kazanmayı umuyor.

Paul Pogba Man Utd 2021-22
Getty Images

Lewandowski giderse Haller gelecek

2022-02-18T07:39:37.590Z

Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin yerini Ajax'ın yıldızı Sebastien Haller ile doldurmayı planlıyor.

Alman devi, Real Madrid'in ilgi odağı olan Polonyalı golcüyü sezon sonunda kaybetmekten korkuyor.

Fichajes, Fildişili golcü Haller'in Lewandowski'nin alternatifi olacağını iddia ediyor.

Sebastien Haller Ajax 2021-22
Getty Images

Sergi Roberto, Barcelona'dan ayrılmak istiyor

2022-02-18T05:46:21.966Z

El Nacional, Sergi Roberto'nun sezon sonunda Barcelona'dan ayrılmak istediğini bildirdi.

İspanyol millî oyuncu bir noktada Camp Nou'daki sözleşmesini uzatmaya hazır görünüyordu, ancak Real Betis ve Real Sociedad'ın ona olan ilgisinden sonra ayrılmaya karar verdi.

Sergi Roberto
Getty

Alexander Sörloth geri mi dönüyor?

2022-02-18T05:38:41.359Z

İspanyol basınından eldesmarque.com, Real Sociedad'da da umduğunu bulamayan Alexander Sörloth'un Türkiye'ye dönebileceğini bildirdi.

Sörloth ile bu sezon başında Fenerbahçe ilgilenmiş, ancak Trabzonspor'un Norveçli golcüyü satarken sözleşmesine eklettirdiği özel maddeye takılmıştı.

26 yaşındaki golcü, Leipzig'den kiralık olarak Sociedad'da forma giyiyor.

Alexander Sörloth Trabzonspor
AA