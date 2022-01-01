CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Sörloth geri mi dönüyor?

El Nacional, Sergi Roberto'nun sezon sonunda Barcelona'dan ayrılmak istediğini bildirdi.

İspanyol millî oyuncu bir noktada Camp Nou'daki sözleşmesini uzatmaya hazır görünüyordu, ancak Real Betis ve Real Sociedad'ın ona olan ilgisinden sonra ayrılmaya karar verdi.