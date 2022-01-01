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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Serie A ekibi, Kim Min Jae için geliyor

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Kim Min Jae
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Guardiola, Sterling'in geleceğinden emin değil

2022-02-14T06:37:18.302Z

Hafta sonu kaydettiği hat-trick, Sterling'in üstün becerisinin altını çizerken oyuncunun Manchester City ile sözleşmesi 2023'de sona eriyor.

Guardiola, İngiliz oyuncunun kulüpteki geleceğinden emin olmadığını itiraf etti: "Onun bizim için ne kadar önemli olduğu konusunda kimsenin şüphesi yok."

"Gelecek hakkında, ne olacağını bilmiyorum. Kulüp karar verir. Ben fikrimi söylerim ama tabii ki kararı her zaman kulüp verir."

Sterling Manchester City 2022
Getty

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2022-02-14T06:36:46.162Z

Serie A ekibi, Kim Min Jae için geliyor

2022-02-14T06:34:30.781Z

Takvim'de yer alan habere göre; Napoli, Güney Koreli stoperin transferi için hareket geçme kararı aldı.

Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, hafta içinde İstanbul'a gelerek Kim'in transferi için Sarı-Lacivertli yöneticiler ile masaya oturacak.

Cristiano Giuntoli, Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferinde de başrol oynamış bir isimdi.

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