CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Serie A ekibi, Kim Min Jae için geliyor

Hafta sonu kaydettiği hat-trick, Sterling'in üstün becerisinin altını çizerken oyuncunun Manchester City ile sözleşmesi 2023'de sona eriyor.

Guardiola, İngiliz oyuncunun kulüpteki geleceğinden emin olmadığını itiraf etti: "Onun bizim için ne kadar önemli olduğu konusunda kimsenin şüphesi yok."

"Gelecek hakkında, ne olacağını bilmiyorum. Kulüp karar verir. Ben fikrimi söylerim ama tabii ki kararı her zaman kulüp verir."