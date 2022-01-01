CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Serie A ekibi, Kim Min Jae için geliyor

Guardiola, Sterling'in geleceğinden emin değil
Hafta sonu kaydettiği hat-trick, Sterling'in üstün becerisinin altını çizerken oyuncunun Manchester City ile sözleşmesi 2023'de sona eriyor.
Guardiola, İngiliz oyuncunun kulüpteki geleceğinden emin olmadığını itiraf etti: "Onun bizim için ne kadar önemli olduğu konusunda kimsenin şüphesi yok."
"Gelecek hakkında, ne olacağını bilmiyorum. Kulüp karar verir. Ben fikrimi söylerim ama tabii ki kararı her zaman kulüp verir."
Torrent için kritik maç 👇
🟡🔴 Galatasaray'ın başında galibiyet alamayan Domenec Torrent, Göztepe mücadelesinde de takımı yönetecek. Eğer bir zafer alınamazsa başkan Burak Elmas radikal adım atıp ya seçime gidecek ya da Torrent’e veda edecek.@memetozcan pic.twitter.com/uIFeOJXUBs— Sabah Spor (@sabahspor1) February 14, 2022
Serie A ekibi, Kim Min Jae için geliyor
Takvim'de yer alan habere göre; Napoli, Güney Koreli stoperin transferi için hareket geçme kararı aldı.
Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, hafta içinde İstanbul'a gelerek Kim'in transferi için Sarı-Lacivertli yöneticiler ile masaya oturacak.
Cristiano Giuntoli, Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferinde de başrol oynamış bir isimdi.