CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Ryan Babel, Eyüpspor'a gidebilir

Cristiano Ronaldo görüşme odasına
Daily Star'a göre Manchester United şefi Richard Arnold, Cristiano Ronaldo'nun geleceği hakkında Portekizli süperstar ile görüşecek.
Manchester United, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya çalışırken, Ronaldo yaz aylarında takımdan ayrılabilir.
Ronaldo, hafta ortasında oynanan Brentford maçında oyundan alınırken bir hayli mutsuzdu.
Kulübün yeni CEO'su Arnold'un önümüzdeki haftalarda sorunları çözmek için 36 yaşındaki yıldızla bir araya gelmesi bekleniyor.
Real Betis, Zinchenko'yu istiyor
The Sun'a göre Real Betis, Manchester City'nin sol beki Oleksandr Zinchenko ile ilgileniyor.
İspanyol kulübü, bu ay 25 yaşındaki oyuncuyu Estadio Benito Villamarín'e çekmeyi umuyor.
Zinchenko, bu sezon Manchester City'de çok fazla süre almadı ancak 2024'e kadar kulüple sözleşmesi devam ediyor.
Chelsea, Ousmane Dembele için teklif yapabilir
The Sun'a göre Chelsea, gözünü Barcelona'nın kanat oyuncusu Ousmane Dembele'ye dikti.
24 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesi yaz aylarında sona eriyor ve Katalan devi, yıldız futbolcunun görüşmelerdeki tutumu nedeniyle kış transfer dönemi kapanmadan önce onu satmak istiyor.
Chelsea de bu durumu değerlendirip Dembele için bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Ryan Babel'e Eyüpspor talip
Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray'da gözden çıkarılan Ryan Babel'e TFF 1. Lig'de zirveye oynayan Eyüpspor transfer teklifinde bulundu.
Hollandalı yıldızın bu teklifi değerlendirdiği bildiriliyor.
35 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.