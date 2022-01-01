CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Ryan Babel, Eyüpspor'a gidebilir

The Sun'a göre Real Betis, Manchester City'nin sol beki Oleksandr Zinchenko ile ilgileniyor.

İspanyol kulübü, bu ay 25 yaşındaki oyuncuyu Estadio Benito Villamarín'e çekmeyi umuyor.

Zinchenko, bu sezon Manchester City'de çok fazla süre almadı ancak 2024'e kadar kulüple sözleşmesi devam ediyor.