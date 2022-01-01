CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Rüdiger; Real Madrid, PSG ve Bayern Münih ile görüşüyor

Inter, Felipe Luiz için hâlâ umutlu
Lazio, Luiz Felipe ile sözleşme uzatma konusunda umutlu fakat Inter'e karşı dikkatli olmalı.
2016'dan beri Lazio'da olan 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erdiğinde kulüpten ücretsiz ayrılabilecek.
Yeni bir anlaşmayla ilgili görüşmeler bir süredir anlaşma olmadan devam ediyor.
Calciomercato'da yer alan habere göre Lazio, oyuncuyu ikna edebileceğine inanıyor.
Ancak Lazio, oyuncunun tıpkı Stefan de Vrij gibi bedavaya Inter'e gitme ihtimalini gözardı edemez. Zira Inter'in Felipe'ye ilgisi bulunuyor.
Coutinho, Barcelona'dan ayrılmak istiyor
Sport, Philippe Coutinho'nun Barcelona'ya bu ay kulüpten ayrılmak istediğini ilettiğini iddia etti.
Barça, birkaç hafta önce Brezilyalıyı elinde tutmayı umuyordu, ancak durum, ocak ayında satılmayı tercih edeceği için değişti.
Coutinho, Premier Lig'e geri dönmeyi umuyor ve sezon sonuna kadar bir kiralık transfer en olası sonuç.
Rüdiger; Real Madrid, PSG ve Bayern Münih ile görüşüyor
Sky Sports'a göre Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve Juventus, Antonio Rudiger ile sözleşme görüşmelerine başladı.
Chelsea stoperinin sözleşmesi yazın sona eriyor ve şu anda istediği kulüple transfer görüşmesi yapmakta özgür.
Avrupa devlerinin hepsi son aylarda Almanya'nın uluslararası oyuncusunu takip ediyor ve onu Premier Lig'den uzaklaştırmak için hamle yapıyorlar.
Piatek, Genoa'ya dönüyor
Genoa, Hertha Berlin'den Krzysztof Piatek'i kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı.
Gazeteci Gianluca Di Marzio, Serie A ekibinin forvet oyuncusunu kiralayacağını ve bonservisini almak için 17 milyon euro ödeyeceğini bildirdi.
Piatek, Ocak 2019'da AC Milan'a gitmeden önce Genoa ile yarım sezon geçirdi ve 21 maçta 19 gol attı.