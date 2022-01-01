CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Rüdiger; Real Madrid, PSG ve Bayern Münih ile görüşüyor

Sky Sports'a göre Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve Juventus, Antonio Rudiger ile sözleşme görüşmelerine başladı.

Chelsea stoperinin sözleşmesi yazın sona eriyor ve şu anda istediği kulüple transfer görüşmesi yapmakta özgür.

Avrupa devlerinin hepsi son aylarda Almanya'nın uluslararası oyuncusunu takip ediyor ve onu Premier Lig'den uzaklaştırmak için hamle yapıyorlar.