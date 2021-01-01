CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Roberto Carlos, Marcelo'yu da getiriyor

Brezilyalı teknik direktörün Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddia ediliyor.

Fotomaç'ın haberine göre; Roberto Carlos eğer imzayı atarsa, Real Madrid'in yıldızı Marcelo'yu da yanında İstanbul'a getirecek.

Fenerbahçe'nin ilk olarak Joachim Löw ile ilgilendiği ancak Alman teknik adamın teklifi reddettiği biliniyor.

Roberto Carlos ise teknik direktör kariyerinde şu ana kadar iyi performans sergileyemedi.