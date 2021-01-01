CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Roberto Carlos, Marcelo'yu da getiriyor

Beşiktaş'tan Ekuban atağı 🏃♂️
🦅 Caleb Ekuban, Genoa'da teknik direktör Andry Shevchenko’yu ikna etmeyi başaramadı. Ukraynalı hoca, Ganalı yıldızın ayrılmasına izin verdi. Beşiktaş yönetiminin, Ekuban'ı satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletmesi bekleniyor.— Sabah Spor (@sabahspor1) December 30, 2021
(La Gazzetta dello Sport) pic.twitter.com/5cxazd4XhU
Vida'ya yol göründü 👀
⚫️ Beşiktaş yönetimi, performansı nedeniyle Domagoj Vida ile sözleşme görüşmelerini askıya aldı. Yeni sezonda takımda düşünülmeyen 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun teklif gelmesi halinde ara transfer döneminde gidişine onay verilecek.@sahinogluogun pic.twitter.com/pE6zckZQ6R— Sabah Spor (@sabahspor1) December 30, 2021
Fatih Terim ile yola devam 👇
🟡🔴 Galatasaray’da dün gerçekleştirilen kritik zirvede son karar alındı. Sarı-Kırmızılılar'da eleştiri oklarının yöneldiği Fatih Terim, Başkan Burak Elmas ile toplantı yaptı. Birlikte devam etme kararı veren ikili, ocak planını hazırladı.@memetozcan pic.twitter.com/lCuElNbn1k— Sabah Spor (@sabahspor1) December 30, 2021
Vedat Muriqi'in yerine Kevin Lasagna 👇
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Muriqi, Lazio'dan ayrılıyor.
SS Lazio, Vedat Muriqi ile yollarını ayırıyor. Yerine Hellas Verona'dan Kevin #Lasagna transferi masada. pic.twitter.com/5xCuCGJPIo— Tribun Dergi (@tribundergi) December 29, 2021
Roberto Carlos, Marcelo'yu da getiriyor
Brezilyalı teknik direktörün Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddia ediliyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Roberto Carlos eğer imzayı atarsa, Real Madrid'in yıldızı Marcelo'yu da yanında İstanbul'a getirecek.
Fenerbahçe'nin ilk olarak Joachim Löw ile ilgilendiği ancak Alman teknik adamın teklifi reddettiği biliniyor.
Roberto Carlos ise teknik direktör kariyerinde şu ana kadar iyi performans sergileyemedi.