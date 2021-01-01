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CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Roberto Carlos, Marcelo'yu da getiriyor

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Marcelo Real Madrid 2021-22
Getty Images

Beşiktaş'tan Ekuban atağı 🏃‍♂️

2021-12-30T05:55:37.946Z

Vida'ya yol göründü 👀

2021-12-30T05:54:08.659Z

Fatih Terim ile yola devam 👇

2021-12-30T05:53:35.712Z

Vedat Muriqi'in yerine Kevin Lasagna 👇

2021-12-30T05:51:17.862Z

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Muriqi, Lazio'dan ayrılıyor.

Roberto Carlos, Marcelo'yu da getiriyor

2021-12-30T05:48:44.718Z

Brezilyalı teknik direktörün Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddia ediliyor.

Fotomaç'ın haberine göre; Roberto Carlos eğer imzayı atarsa, Real Madrid'in yıldızı Marcelo'yu da yanında İstanbul'a getirecek.

Fenerbahçe'nin ilk olarak Joachim Löw ile ilgilendiği ancak Alman teknik adamın teklifi reddettiği biliniyor.

Roberto Carlos ise teknik direktör kariyerinde şu ana kadar iyi performans sergileyemedi.

Marcelo Real Madrid 2021-22
Getty Images