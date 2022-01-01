CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Rıdvan Yılmaz'a Ada'dan talip var

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz'ın transferinde son aşamaya Eintracht Frankfurt gerekli oyuncu satışı gerçekleşmediği için bu hamleden vazgeçmişti.

Daily Mail'in haberine göre; İskoç ekibi Rangers 21 yaşındaki oyuncu için bonuslarla birlikte 6 milyon euro teklif etti.