CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Rıdvan Yılmaz'a Ada'dan talip var

Galatasaray, Leo Dubois transferini duyurdu
Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois’in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/KvZw9G1ibT— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 20, 2022
Kaan Ayhan için açıklama geldi
Milli stoperin kulübünden Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarını üzecek bir açıklama geldi.
CSKA Moskova iddialarına yanıt veren Sassuolo Sportif Direktörü Giovanni Rossi, "Kaan Ayhan'ın CSKA Moskova'ya transfer iddiaları doğru değil. Bunlar sadece söylentiden ibaret. Kaan Ayhan'ı takımda tutmak istiyoruz" sözlerini kullandı.
Güven Yalçın, İtalya'ya dönüyor
Di Marzio'nun haberine göre; sözleşmesinin sona ermesiyle Beşiktaş'tan ayrılan Güven Yalçın Serie B ekiplerinden Genoa ile anlaştı.
Geçmişte Lecce forması da giyen 23 yaşındaki forvetin İtalyan kulübü için sağlık kontrolünden geçeceği iddia edildi.
Rangers, Rıdvan'ı istiyor
Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz'ın transferinde son aşamaya Eintracht Frankfurt gerekli oyuncu satışı gerçekleşmediği için bu hamleden vazgeçmişti.
Daily Mail'in haberine göre; İskoç ekibi Rangers 21 yaşındaki oyuncu için bonuslarla birlikte 6 milyon euro teklif etti.