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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Rıdvan Yılmaz'a Ada'dan talip var

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Rıdvan Yılmaz
Getty

Galatasaray, Leo Dubois transferini duyurdu

2022-07-21T05:24:11.085Z

Kaan Ayhan için açıklama geldi

2022-07-21T05:20:11.588Z

Milli stoperin kulübünden Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarını üzecek bir açıklama geldi.

CSKA Moskova iddialarına yanıt veren Sassuolo Sportif Direktörü Giovanni Rossi, "Kaan Ayhan'ın CSKA Moskova'ya transfer iddiaları doğru değil. Bunlar sadece söylentiden ibaret. Kaan Ayhan'ı takımda tutmak istiyoruz" sözlerini kullandı.

Kaan Ayhan Sassuolo Spezia Serie A 202122
Getty

Güven Yalçın, İtalya'ya dönüyor

2022-07-21T05:17:56.807Z

Di Marzio'nun haberine göre; sözleşmesinin sona ermesiyle Beşiktaş'tan ayrılan Güven Yalçın Serie B ekiplerinden Genoa ile anlaştı.

Geçmişte Lecce forması da giyen 23 yaşındaki forvetin İtalyan kulübü için sağlık kontrolünden geçeceği iddia edildi.

Rangers, Rıdvan'ı istiyor

2022-07-21T05:15:50.879Z

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz'ın transferinde son aşamaya Eintracht Frankfurt gerekli oyuncu satışı gerçekleşmediği için bu hamleden vazgeçmişti.

Daily Mail'in haberine göre; İskoç ekibi Rangers 21 yaşındaki oyuncu için bonuslarla birlikte 6 milyon euro teklif etti.