Andy Carroll, Reading'e dönmeye hazır
2022-09-12T05:56:58.305Z
Andy Carroll, Wolves'a transferi gerçekleşmemesinin ardından eski kulübü Reading'e geri dönecek.
Mirror'a göre, Carroll, Premier Lig ekibi Wolves'ın Diego Costa'yı almaması halinde Carroll'ı bir alternatif olarak görülüyordu.
getty
Madrid, harika çocuk Endrick'e imza attırmaya hazır değil
2022-09-12T05:53:10.531Z
Real Madrid, 60 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin çok fazla olduğunu düşündüğü için Palmeiras'ın genç yeteneği Endrick için hamle yapmaya hazır değil.
Fabio Menotti/Palmeiras/Divulgação