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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Real Madrid, yeni genç yetenekten vazgeçti

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Endrick, Palmeiras sub-17 campeão da Copa do Brasil 2022
Adriano Fontes/CBF

Andy Carroll, Reading'e dönmeye hazır

2022-09-12T05:56:58.305Z

Andy Carroll, Wolves'a transferi gerçekleşmemesinin ardından eski kulübü Reading'e geri dönecek.

Mirror'a göre, Carroll, Premier Lig ekibi Wolves'ın Diego Costa'yı almaması halinde Carroll'ı bir alternatif olarak görülüyordu.

CARROLL
getty

Madrid, harika çocuk Endrick'e imza attırmaya hazır değil

2022-09-12T05:53:10.531Z

Real Madrid, 60 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin çok fazla olduğunu düşündüğü için Palmeiras'ın genç yeteneği Endrick için hamle yapmaya hazır değil.

Endrick, Palmeiras na Copinha 2022
Fabio Menotti/Palmeiras/Divulgação