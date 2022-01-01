CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Real Madrid, Merih Demiral'ın peşinde

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Boca Juniors'da forma giyen 26 şaşındaki sağ kanat oyuncusu Christian Pavon için düğmeye bastı. Arjantinli oyuncunun menajeriyle de temasa geçildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Pavon için bonservis bedeli ödenmeyecek. Kanarya oyuncuya bir miktar imza parası teklif etti.

Sol mevkisini de genç bir oyuncuyla güçlendirmek isteyen yönetim, Arjantin'in Velez Sarsfield takımından Francisco Ortega için harekete geçti. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da 22 yaşındaki futbolcunun transferi için olumlu rapor verdi. Kartal uzun yıllar takıma fayda sağlayabileceğini düşünüyor.