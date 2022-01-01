CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Real Madrid, Merih Demiral'ın peşinde

Fenerbahçe'ye bir Ortega daha geliyor 👇
A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Boca Juniors'da forma giyen 26 şaşındaki sağ kanat oyuncusu Christian Pavon için düğmeye bastı. Arjantinli oyuncunun menajeriyle de temasa geçildi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Pavon için bonservis bedeli ödenmeyecek. Kanarya oyuncuya bir miktar imza parası teklif etti.
Sol mevkisini de genç bir oyuncuyla güçlendirmek isteyen yönetim, Arjantin'in Velez Sarsfield takımından Francisco Ortega için harekete geçti. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da 22 yaşındaki futbolcunun transferi için olumlu rapor verdi. Kartal uzun yıllar takıma fayda sağlayabileceğini düşünüyor.
Barça, Isak'ı Haaland'ın alternatifi olarak istiyor
Barcelona, Real Sociedad'dan Alexander Isak'ı kadrosuna katmak için yarışa katılmaya hazır.
El Nacional'ın haberine göre, Katalan ekibi, Isak'ı Erling Haaland'ın bir alternatifi olarak görüyor ve teknik direktör Xavi, forvetin hayranı.
Ancak Liverpool, Arsenal ve Manchester United gibi rakiplerle karşı karşıyalar.
CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'yı bonservisiyle satın alabilir
Regnum.ru sitesinin haberine göre; CSKA Moskova, Lille'den kiralık olarak kadroya kattıkları Yusuf Yazıcı'nın performansından oldukça memnun ve milli oyuncuyu sezon sonunda bonservisiyle satın almak istiyor.
CSKA Moskova Genel Müdür Babaev ise Yusuf hakkında, "Henüz Yusuf Yazıcı'nın transferini konuşmak için erken ama bu konuda girişimlerimiz olacak." dedi.
Real Madrid, Merih Demiral'ın peşinde
Celciomercato'nun haberine göre; Real Madrid, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Juventus ile yapılan anlaşmada 28 milyon euroluk satın alma opsiyonunu dahil eden Atalanta, bu maddeyi devreye sokarak Merih Demiral'ın bonservisini alabilecek. İtalyan ekibi, milli oyuncu için Real Madrid'den 50 milyon euro istiyor.
Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City, Ryan Babel için devrede
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel sezon sonunda yeniden İngiltere'ye dönebilir.
HullLive'ın haberine göre, Ryan Babel, Galatasaray ile olan sözleşmesinde sona yaklaşıyor ve Hollandalı futbolcu için Hull City devrede.
Championship ekibi, Babel'i bonservissiz olarak kadrosuna katmayı planlıyor.