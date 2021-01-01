CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Real Madrid, Lille'in golcüsü David ile ilgileniyor

Barcelona, yeni transferler için bütçe oluşturmak ve bu bağlamda Umtiti ve Coutinho'yu satmak istiyor.

Gerard Romero, Barcelona'nın Samuel Umtiti ve Philippe Coutinho'nun maaş yükünden kurtulduktann sonra Juventus'un 22 yaşındaki stoperi Matthijs de Ligt için bir hamle yapacağını söyledi.

Ancak Umtiti ve Coutinho'yu göndermek kulüp için zor olabilir.