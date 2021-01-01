CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Real Madrid, Lille'in golcüsü David ile ilgileniyor

Barcelona, yeni transferler için bütçe oluşturmak ve bu bağlamda Umtiti ve Coutinho'yu satmak istiyor.
Gerard Romero, Barcelona'nın Samuel Umtiti ve Philippe Coutinho'nun maaş yükünden kurtulduktann sonra Juventus'un 22 yaşındaki stoperi Matthijs de Ligt için bir hamle yapacağını söyledi.
Ancak Umtiti ve Coutinho'yu göndermek kulüp için zor olabilir.
Gerard Romero'ya göre Bayern Münih, Barcelona sağ beki Sergino Dest'i kadrosuna katmayı planlıyor.
Bundesliga devi, Dest'i kiralık olarak mı yoksa bonservisiyle mi transfer etmek istediğine henüz karar veremedi. Ancak niyetlerinin ciddi olduğu kesin.
Real Madrid, Lille'in golcüsü David'i istiyor
Marca, Real Madrid'in bu sezondan sonra Lille forveti Jonathan David'i transfer etmeyi hedeflediğini bildirdi.
David'in menajeri kısa süre önce gazetecilere, oyuncunun Fransa'da son sezonunu geçirdiğini söylemişti.
Forvet oyuncusu bu sezon Ligue 1'de şu ana kadar 12 gol kaydetti.