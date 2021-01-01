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CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Real Madrid, Joe Gomez ile ilgileniyor

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Mohamed Salah & Joe Gomez, Liverpool
Getty Images

Mikel Arteta: Nketiah'ı takımda tutmak istiyoruz

2021-12-22T06:13:24.685Z

Arsenal Menajeri Mikel Arteta, salı günü Sunderland'e karşı yaptığı hat-trick'in ardından kulübün Eddie Nketiah ile yeniden sözleşme imzalaması gerektiğini vurguladı.

Arteta, 5-1'lik galibiyetin ardından şunları söyledi:

"Onu takımda tutmaya çalışıyoruz. Maç süresi istiyor, sahada olmak istiyor ve 'Bunu burada yapabilir miyim?' diye düşünüyor. Soru, bu. Hepimiz onun kalmasını istiyoruz."

Eddie Nketiah, Arsenal 2021-22
Getty

Real Madrid, Joe Gomez'i istiyor

2021-12-22T05:51:06.022Z

Daily Mail'e göre Real Madrid, Liverpool'un yedek stoperi Joe Gomez'i izliyor

Stoper hattında kadro derinliği sağlamak isteyen La Liga devi, 24 yaşındaki İngiliz stoper için yazın bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Aston Villa da Gomez'i takip eden kulüpler arasında yer alıyor.

Joe Gomez Liverpool 2021-22
Getty Images