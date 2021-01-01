CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Real Madrid, Joe Gomez ile ilgileniyor

Arsenal Menajeri Mikel Arteta, salı günü Sunderland'e karşı yaptığı hat-trick'in ardından kulübün Eddie Nketiah ile yeniden sözleşme imzalaması gerektiğini vurguladı.

Arteta, 5-1'lik galibiyetin ardından şunları söyledi:

"Onu takımda tutmaya çalışıyoruz. Maç süresi istiyor, sahada olmak istiyor ve 'Bunu burada yapabilir miyim?' diye düşünüyor. Soru, bu. Hepimiz onun kalmasını istiyoruz."