CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Real Madrid, Joe Gomez ile ilgileniyor

Mikel Arteta: Nketiah'ı takımda tutmak istiyoruz
Arsenal Menajeri Mikel Arteta, salı günü Sunderland'e karşı yaptığı hat-trick'in ardından kulübün Eddie Nketiah ile yeniden sözleşme imzalaması gerektiğini vurguladı.
Arteta, 5-1'lik galibiyetin ardından şunları söyledi:
"Onu takımda tutmaya çalışıyoruz. Maç süresi istiyor, sahada olmak istiyor ve 'Bunu burada yapabilir miyim?' diye düşünüyor. Soru, bu. Hepimiz onun kalmasını istiyoruz."
Real Madrid, Joe Gomez'i istiyor
Daily Mail'e göre Real Madrid, Liverpool'un yedek stoperi Joe Gomez'i izliyor
Stoper hattında kadro derinliği sağlamak isteyen La Liga devi, 24 yaşındaki İngiliz stoper için yazın bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Aston Villa da Gomez'i takip eden kulüpler arasında yer alıyor.