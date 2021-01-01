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CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Real Madrid'in on numarası Fenerbahçe radarında

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ISCO REAL MADRID
Getty Images

Dembele, Barça ile sözleşme yenilemeyecek

2021-11-29T06:36:33.171Z

Barcelona'nın yıldızı başka bir kulübe imza atıp yeni başlangıç yapmak istiyor.

Sport'un haberine göre; Barcelona yıldızı Ousmane Dembele takımla yeniden sözleşme imzalamak istemiyor ve serbest oyuncu statüsünde yeni bir takım arayacak.

Sık yaşadığı sakatlık problemlerine rağmen, 24 yaşındaki oyuncunun büyük ilgi görmesi bekleniyor ve Newcastle United'ın Dembele'yi takip ettiği söyleniyor.

Ousmane Dembele Barcelona 2021-22
Getty Images

Bayern Münih, Chiesa için Chelsea ile yarışacak

2021-11-29T06:35:07.662Z

Bayern Münih, Euro 2020'nin öne çıkan yıldızını kadroya katmak için heyecanlanıyor.

Cyle Larin transfer görüşmesinde

2021-11-29T06:33:02.992Z

Kanadalı oyuncu devre arasında siyah-beyazlılar ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Fotomaç'ın haberine göre; Cyle Larin, Yunan temsilcisi Olympiakos ile transfer görüşmelerine başladı ve Ocak'ta yolcu olacak.

Cyle Larin Frustration Besiktas vs. Ajax 11/24/21
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe, Real Madrid'in on numarasını istiyor

2021-11-29T06:28:18.099Z

Ancelotti ile yıldızı barışmayan 29 yaşındaki on numara takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

NTV Spor'un Fichajes'a dayandırdığı habere göre; Fenerbahçe, Real Madrid ile kontratı bitecek olan Isco ile ilgileniyor.

Fenerbahçe bonservis bedeli ödemeyeceği bu transferi cazip bulurken Arsenal, Sevilla ve Real Betis de oyuncuyla ilgileniyor.

Carlo Ancelotti Isco Real Madrid
Getty Images