CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Real Madrid'in on numarası Fenerbahçe radarında

Dembele, Barça ile sözleşme yenilemeyecek
Barcelona'nın yıldızı başka bir kulübe imza atıp yeni başlangıç yapmak istiyor.
Sport'un haberine göre; Barcelona yıldızı Ousmane Dembele takımla yeniden sözleşme imzalamak istemiyor ve serbest oyuncu statüsünde yeni bir takım arayacak.
Sık yaşadığı sakatlık problemlerine rağmen, 24 yaşındaki oyuncunun büyük ilgi görmesi bekleniyor ve Newcastle United'ın Dembele'yi takip ettiği söyleniyor.
Bayern Münih, Chiesa için Chelsea ile yarışacak
Bayern Münih, Euro 2020'nin öne çıkan yıldızını kadroya katmak için heyecanlanıyor.
#Chelsea and #BayernMunich are monitoring Federico #Chiesa for the summer. If #Juventus don’t enter in #UCL, they will try to sign the italian winger, who is happy at Turin. Chiesa is not transferable for #Juve, in fact they rejected a rich bid last bid after Euro2020. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 29, 2021
Cyle Larin transfer görüşmesinde
Kanadalı oyuncu devre arasında siyah-beyazlılar ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Cyle Larin, Yunan temsilcisi Olympiakos ile transfer görüşmelerine başladı ve Ocak'ta yolcu olacak.
Fenerbahçe, Real Madrid'in on numarasını istiyor
Ancelotti ile yıldızı barışmayan 29 yaşındaki on numara takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
NTV Spor'un Fichajes'a dayandırdığı habere göre; Fenerbahçe, Real Madrid ile kontratı bitecek olan Isco ile ilgileniyor.
Fenerbahçe bonservis bedeli ödemeyeceği bu transferi cazip bulurken Arsenal, Sevilla ve Real Betis de oyuncuyla ilgileniyor.