CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Real Madrid'in on numarası Fenerbahçe radarında

Ancelotti ile yıldızı barışmayan 29 yaşındaki on numara takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

NTV Spor'un Fichajes'a dayandırdığı habere göre; Fenerbahçe, Real Madrid ile kontratı bitecek olan Isco ile ilgileniyor.

Fenerbahçe bonservis bedeli ödemeyeceği bu transferi cazip bulurken Arsenal, Sevilla ve Real Betis de oyuncuyla ilgileniyor.