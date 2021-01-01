Mundo Deportivo'da yer alan habere göre maaş bütçesinde boşluk yaratmak isteyen Barcelona, takımda kiralık olarak forma giyen Luuk de Jong ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Santrfor arayan Fenerbahçe de ocak ayında futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberde ayrıca De Jong ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği söyleniyor.