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CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Barcelona'nın santrforu Luuk De Jong için Fenerbahçe ve Beşiktaş yarışta

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Frenkie de Jong Barcelona 2021-22
Getty Images

Luuk De Jong için Fenerbahçe ve Beşiktaş yarışta

2021-12-16T10:01:37.819Z

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre maaş bütçesinde boşluk yaratmak isteyen Barcelona, takımda kiralık olarak forma giyen Luuk de Jong ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Santrfor arayan Fenerbahçe de ocak ayında futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberde ayrıca De Jong ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği söyleniyor.



Frankie de Jong, Barcelona 2021-22
Getty

Juventus, Martial için plan yapıyor

2021-12-16T09:47:34.597Z

Anthony Martial, Manchester United'dan ayrılmak için bastırırken Gazzetta dello Sport, Juventus'un Fransız forvet için bir teklif yapmayı düşündüğünü iddia ediyor.

Serie A devi, hücum hattını güçlendirmek istediği için Fransız golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

Anthony-Martial
(C)Getty Images

Nat Phillips ayrılmak istiyor

2021-12-16T09:39:06.509Z

Liverpool defans oyuncusu Nat Phillips, ocak ayı transfer döneminde Liverpool'dan ayrılmayı umuyor.

Daha fazla oynamak isteyen 24 yaşındaki oyuncu Sky Sports'a şunları söyledi: "Maça çıkmak istiyorum. Bu oldukça zor çünkü bu takıma girmek için rekabet güçlü.

Nat Phillips Liverpool
Getty

Real Madrid'in gözü Harry Kane'de

2021-12-16T09:28:00.033Z

El Nacional'e göre göre Real Madrid, Harry Kane'i kadrosuna katmak istiyor.

Bilindiği gibi İngiliz golcü, geçen yaz kupa kazanma arzusundan dolayı Tottenham'dan ayrılmak istemiş fakat başkan Dany Levy buna izin vermemişti.

Manchester City'e gidemeyen Kane için şimdi Real Madrid de devrede.

Harry Kane Tottenham vs Leeds Premier League 2021-22
Getty Images