Luuk De Jong için Fenerbahçe ve Beşiktaş yarışta
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre maaş bütçesinde boşluk yaratmak isteyen Barcelona, takımda kiralık olarak forma giyen Luuk de Jong ile yollarını ayırmayı planlıyor.
Santrfor arayan Fenerbahçe de ocak ayında futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.
Haberde ayrıca De Jong ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği söyleniyor.
Juventus, Martial için plan yapıyor
Anthony Martial, Manchester United'dan ayrılmak için bastırırken Gazzetta dello Sport, Juventus'un Fransız forvet için bir teklif yapmayı düşündüğünü iddia ediyor.
Serie A devi, hücum hattını güçlendirmek istediği için Fransız golcüyü kadrosuna katmak istiyor.
Nat Phillips ayrılmak istiyor
Liverpool defans oyuncusu Nat Phillips, ocak ayı transfer döneminde Liverpool'dan ayrılmayı umuyor.
Daha fazla oynamak isteyen 24 yaşındaki oyuncu Sky Sports'a şunları söyledi: "Maça çıkmak istiyorum. Bu oldukça zor çünkü bu takıma girmek için rekabet güçlü.
Real Madrid'in gözü Harry Kane'de
El Nacional'e göre göre Real Madrid, Harry Kane'i kadrosuna katmak istiyor.
Bilindiği gibi İngiliz golcü, geçen yaz kupa kazanma arzusundan dolayı Tottenham'dan ayrılmak istemiş fakat başkan Dany Levy buna izin vermemişti.
Manchester City'e gidemeyen Kane için şimdi Real Madrid de devrede.