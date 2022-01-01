CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Real Madrid, Erling Haaland ve Kylian Mbappe'ye göz kırptı

Fichajes'e göre Tottenham, Atletico Madrid'in forveti Antoine Griezmann için ocak ayında bir hamle yapmayı düşünüyor.

30 yaşındaki oyuncu geçen yaz Barça'dan kiralık olarak Atletico'ya yeniden katıldı ve La Liga ekibi, Fransız futbolcunun bonservisini alma hakkına sahip.

Spurs, Griezmann'a alternatif bir seçenek önerebilir. Antonio Conte'nin, Griezmann'ın bir hayranı olduğu düşünüldüğünde, tecrübeli oyuncunun Premier Lig'e taşınması sürpriz olmaz.