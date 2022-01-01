CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Real Madrid, Erling Haaland ve Kylian Mbappe'ye göz kırptı

PSG, Mbappe'nin yerine Dembele'yi alacak
Fransız gazeteci Hadrien Grenier'e göre Paris Saint-Germain, Barcelona'nın kanat oyuncusu Ousmane Dembele'yi yakından izliyor.
24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin bitmesine sadece altı ay kaldı ve Parc des Princes'e geçişe açık olacak.
Kylian Mbappe'nin 2022'de Real Madrid'e transferini tamamlaması durumunda PSG, Dembele'ye olan ilgisini resmileştirmeye çalışacak.
Tottenham, ocak ayında Griezmann'ın kadrosuna katabilir
Fichajes'e göre Tottenham, Atletico Madrid'in forveti Antoine Griezmann için ocak ayında bir hamle yapmayı düşünüyor.
30 yaşındaki oyuncu geçen yaz Barça'dan kiralık olarak Atletico'ya yeniden katıldı ve La Liga ekibi, Fransız futbolcunun bonservisini alma hakkına sahip.
Spurs, Griezmann'a alternatif bir seçenek önerebilir. Antonio Conte'nin, Griezmann'ın bir hayranı olduğu düşünüldüğünde, tecrübeli oyuncunun Premier Lig'e taşınması sürpriz olmaz.
Real Madrid, Erling Haaland ve Kylian Mbappe'ye göz kırptı
ESPN'e göre Real Madrid, yaz aylarında hem Kylian Mbappe hem de Erling Haaland'ı transfer etmeyi hedefliyor.
Mbappe, 2021 yazında PSG'den Real Madrid'e transfer olmaya çok yaklaşmıştı ancak PSG, teklifi kabul etmedi.
Real Madrid ayrıca, Dortmund'un yıldızı Haaland'ı transfer etmek için Avrupa'nın bazı büyük kulüplerin yarışta geride bırakacağını düşünüyor.