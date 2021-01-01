CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Real Madrid, Eden Hazard'ı takasta kullanacak

A Bola'nın haberine göre; Galatasaray ara transferde Gedson Fernandes için bir kez daha girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

Bu sezon Benfica formasıyla sadece dört maça çıkan Portekizli oyuncunun sezon sonuna kadar başka bir kulübe kiralanabileceği belirtildi.