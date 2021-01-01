CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Real Madrid, Eden Hazard'ı takasta kullanacak

Galatasaray, Gedson'da ısrarcı
A Bola'nın haberine göre; Galatasaray ara transferde Gedson Fernandes için bir kez daha girişimde bulunmaya hazırlanıyor.
Bu sezon Benfica formasıyla sadece dört maça çıkan Portekizli oyuncunun sezon sonuna kadar başka bir kulübe kiralanabileceği belirtildi.
Rangnick'in gözdesi Florian Wirtz
Express'in haberine göre; Manchester United'ın Alman teknik patronu transfer arayışlarında gözünü ülkesine çevirdi.
Leverkusen formasıyla Bundesliga'da yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Florian Wirtz'e yeni Kai Havertz yakıştırması yapılıyor.
18 yaşındaki oyuncu bu sezon 21 maçta 8 gol 11 asist üretti.
Real Madrid'in hedefindeki isim Zakharyan
Sport'un haberine göre; Real Madrid, Dinamo Moskova forması giyen Arsen Zakharyan ile ilgileniyor.
Ülkesinin yükselen değerlerinden biri olan 18 yaşındaki oyuncu bir süredir İspanyol ekibinin radarında.
A takıma 2021'in başında yükselen yetenekli orta saha, Rusya Premier Ligi'nde 17 maçta 4 gol 6 asistle oynadı.
Martial ayrılık talebini Rangnick'e iletti
Ralf Rangnick ile bir görüşme gerçekleştiren Anthony Martial, ara transferde ayrılmak istediğini Alman teknik adama bildirdi.
Henüz Fransız forvet için Manchester United'a gelen resmi bir teklif yok, fakat Sevilla'nın Martial ile ilgilendiği öne sürülüyor.
Real Madrid ile Chelsea arasında dev takas
El Nacional'in haberine göre; Reece James'i kadrosuna katmak isteyen Real Madrid, Chelsea'ye Hazard'ı önerdi.
İspanyol ekibi, sağ bek pozisyonunda Dani Carvajal'in yanına kaliteli bir takviye yapmayı planlıyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti, bu doğrultuda başkan Florentino Perez'den James'i istedi.
Perez bu hamleyle bir taşla iki kuş vurma niyetinde. James'le sağ bekteki derinlik sorununu çözerken, son dönemde problem haline gelen Hazard'ı da eski kulübüne göndererek elden çıkarmış olacak.