CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: PSG'nin yıldız forveti Icardi, Galatasaray'a sıcak bakıyor

Trabzonspor'dan orta sahaya takviye
2022-08-25T05:50:39.169Z
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Trabzonspor, bu durumun yaralarını sarmak için transfere hız verdi.
Son şampiyon, Everton'un Fildişi Sahilli ön liberosu Jean-Philippe Gbamin'i gündemine aldı.
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Icardi, Galatasaray'ı istiyor
2022-08-25T05:47:59.766Z
Transferde büyük ses getiren Galatasaray, kadroya takviye çalışmalarına devam ederken forvet için Icardi iddiası geldi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, PSG'nin Arjantinli forvetinin İstanbul'a gelmeye sıcak baktığını ve Galatasaray'a yeşil ışık yaktığını söyledi.
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