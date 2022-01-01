CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: PSG'nin yıldız forveti Icardi, Galatasaray'a sıcak bakıyor

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