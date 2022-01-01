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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: PSG'nin yıldız forveti Icardi, Galatasaray'a sıcak bakıyor

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Icardi
(C)Getty Images

Trabzonspor'dan orta sahaya takviye

2022-08-25T05:50:39.169Z

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Trabzonspor, bu durumun yaralarını sarmak için transfere hız verdi.

Son şampiyon, Everton'un Fildişi Sahilli ön liberosu Jean-Philippe Gbamin'i gündemine aldı.

Jean-Philippe Gbamin FSV Mainz 05 Bundesliga
Getty Images

Icardi, Galatasaray'ı istiyor

2022-08-25T05:47:59.766Z

Transferde büyük ses getiren Galatasaray, kadroya takviye çalışmalarına devam ederken forvet için Icardi iddiası geldi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, PSG'nin Arjantinli forvetinin İstanbul'a gelmeye sıcak baktığını ve Galatasaray'a yeşil ışık yaktığını söyledi.

Mauro Icardi
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