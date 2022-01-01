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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: PSG, Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'ye talip

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atilla szalai fenerbahce
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Onyukuru Beşiktaş'a

2022-06-24T05:33:31.239Z

Beşiktaş, tüm hızıyla transfer çalışmalarına devam ederken gündeme eski bir Galatasaraylı düştü.

Fanatik'in haberine göre; sezonu Olympiakos'ta geçiren Onyekuru, Beşiktaş'ın listesinde yer alıyor.

Siyah beyazlı ekip, Larin'in boşluğunu Onyekuru ile dolduracak.

Henry Onyekuru, Olympiakos
Getty Images

Galatasaray'dan Gueye harekatı

2022-06-24T05:30:19.882Z

Takımın başına Okan Buruk'u getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, gözünü PSG'nin yıldızına dikti.

Akşam'da yer alan habere göre; sarı kırmızılı ekip, Buruk'un isteği doğrultusunda Gueye'ye teklif yapmaya hazırlanıyor.

Messi, Gueye
Getty

PSG, Szalai için geliyor

2022-06-24T05:23:54.204Z

Özellikle Macaristan milli takımıyla gösterdiği performansla beğenileri toplayan Fenerbahçe'nin solak stoperi Attila Szalai'ye dev bir takım talip oldu.

Fotomaç gazetesinde yer alan habere göre; PSG, Attila Szala'ye talip oldu.

Attila Szalai Fenerbahçe
Twitter / @Fenerbahce