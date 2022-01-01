CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: PSG, Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'ye talip

Onyukuru Beşiktaş'a
Beşiktaş, tüm hızıyla transfer çalışmalarına devam ederken gündeme eski bir Galatasaraylı düştü.
Fanatik'in haberine göre; sezonu Olympiakos'ta geçiren Onyekuru, Beşiktaş'ın listesinde yer alıyor.
Siyah beyazlı ekip, Larin'in boşluğunu Onyekuru ile dolduracak.
Galatasaray'dan Gueye harekatı
Takımın başına Okan Buruk'u getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, gözünü PSG'nin yıldızına dikti.
Akşam'da yer alan habere göre; sarı kırmızılı ekip, Buruk'un isteği doğrultusunda Gueye'ye teklif yapmaya hazırlanıyor.
PSG, Szalai için geliyor
Özellikle Macaristan milli takımıyla gösterdiği performansla beğenileri toplayan Fenerbahçe'nin solak stoperi Attila Szalai'ye dev bir takım talip oldu.
Fotomaç gazetesinde yer alan habere göre; PSG, Attila Szala'ye talip oldu.