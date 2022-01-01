CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Premier Lig devi ve Ligue 1 ekibi, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Avrupa'dan birçok kulübün radarında.

Fotomaç'ın haberine göre; Nice daha önce de görüştükleri ancak olumsuz yanıt aldıkları Beşiktaş yönetiminden Ersin Destanoğlu için bir kez daha randevu talep etti.

Fransız ekibinin bu talebini öğrenen Chelsea de siyah-beyazlılardan görüşme için izin istedi.

Genç file bekçisi kulübüne para kazandırıp kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Gözler Mart ayında yapılacak olan görüşmelere çevrilmiş durumda. Fransız ve İngiliz ekibinin Ersin Destanoğlu için yapacakları teklif, genç kalecinin de kaderini belirleyecek.

Beşiktaş yönetimi ise kapıyı 13 milyon euro'dan açacak.