CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Premier Lig devi ve Ligue 1 ekibi, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya

Beşiktaş, Alexander Sörloth'un peşinde
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ta Gedson Fernandes transferinin ardından gözler bir dönem Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth'a çevrildi.
Kartal, Norveçli oyuncuyu gelecek sezon için kadroya katmak istiyor.
Morutan transfer görüşmelerine başladı 👀
Fanatik'in haberine göre; Sezon sonuna kadar Galatasaray'dan ayrılacak olan Morutan için transfer görüşmelerine izin verildi. Rusya ve Polonya'dan bazı takımlar, Olimpiu Morutan'a ilgi gösteriyor. Galatasaray, oyuncu için gelecek 5 milyon euro'luk bir teklifi kabul edebilir.
Fenerbahçe'den 248 milyonluk transfer
Fotomaç'ın haberine göre; Gelecek sezon teknik direktörlük koltuğuna Joachim Löw'ü getirecek olan Fenerbahçe'de yeni bir yapılanmaya gidilecek.
Bu hedef doğrultusunda çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertliler, orta saha mevkisi için River Plate'in Uruguaylı yıldızı Nicolas de la Cruz için harekete geçti.
16 milyon euro (yaklaşık 248 milyon lira) değeri bulunan 24 yaşındaki futbolcu için ısrarcı olan Fenerbahçe transferde tüm şartları zorlayacak.
Real Madrid, Pochettino yarışına girdi
Daily Mail'e göre Real Madrid, PSG'nin teknik direktörü Mauricio Pochettino için Manchester United ile mücadele etmeye hazırlanıyor.
Carlo Ancelotti'nin geleceği konusunda şüpheleri olan İspanyol devi bu yaz imza attırabilecekleri Pochettino'nun peşinde.
Florentino Perez, İtalyan menajerin kulüpten ayrılması durumunda Pochettino ile temasa girecek.
Chelsea ve Nice, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya
Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Avrupa'dan birçok kulübün radarında.
Fotomaç'ın haberine göre; Nice daha önce de görüştükleri ancak olumsuz yanıt aldıkları Beşiktaş yönetiminden Ersin Destanoğlu için bir kez daha randevu talep etti.
Fransız ekibinin bu talebini öğrenen Chelsea de siyah-beyazlılardan görüşme için izin istedi.
Genç file bekçisi kulübüne para kazandırıp kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Gözler Mart ayında yapılacak olan görüşmelere çevrilmiş durumda. Fransız ve İngiliz ekibinin Ersin Destanoğlu için yapacakları teklif, genç kalecinin de kaderini belirleyecek.
Beşiktaş yönetimi ise kapıyı 13 milyon euro'dan açacak.