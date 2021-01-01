Galatasaray, Bakambu'yu istiyor
Fotomaç'ta yer alan habere göre forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Çin'in Beijing Guoan kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2021'de bitecek olan Cedric Bakambu'yu kadrosuna katmayı amaçlıyor.
Bir dönem Bursaspor'da forma giyen tecrübeli golcü, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.
Bakambu'ya Barcelona'nın da talip olduğu gelen bilgiler arasında.
Manchester United'ın adaylarında biri Brendan Rodgers
The Sun'ın haberine göre Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Brendan Rodgers ile temasa geçti.
Leicester patronu Old Trafford'daki sıcak koltuğa geçmek için en iyi seçeneklerden biri olarak görülüyor.
United, Rodgers'ı getirmek için 8 milyon sterlin tazminat ödemeye hazır.
PSG'de Pochettino ayrılıyor, Zidane geliyor
Le Parisien'in haberine göre, Zinedine Zidane, Paris Saint-Germain hocası Mauricio Pochettino'nun yerine geçmek istediği adam.
Pochettino'nun adı Ole Gunnar Solskjaer'in ayrılmasından sonra Manchester Unite ile anılıyor. Eğer bu durum gerçekleşirse Zidane, PSG'yi çalıştırabilir.