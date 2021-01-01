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CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Cedric Bakambu'yu istiyor

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Cedric Bakambu Beijing Guoan FC
Getty

Galatasaray, Bakambu'yu istiyor

2021-11-23T08:50:35.556Z

Fotomaç'ta yer alan habere göre forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Çin'in Beijing Guoan kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2021'de bitecek olan Cedric Bakambu'yu kadrosuna katmayı amaçlıyor.

Bir dönem Bursaspor'da forma giyen tecrübeli golcü, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.

Bakambu'ya Barcelona'nın da talip olduğu gelen bilgiler arasında.



Cedric Bakambu
Getty Images

Manchester United'ın adaylarında biri Brendan Rodgers

2021-11-23T07:35:42.167Z

The Sun'ın haberine göre Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Brendan Rodgers ile temasa geçti.

Leicester patronu Old Trafford'daki sıcak koltuğa geçmek için en iyi seçeneklerden biri olarak görülüyor.

United, Rodgers'ı getirmek için 8 milyon sterlin tazminat ödemeye hazır.

20210930 Brendan Rodgers
Getty Images

PSG'de Pochettino ayrılıyor, Zidane geliyor

2021-11-23T07:13:01.909Z

Le Parisien'in haberine göre, Zinedine Zidane, Paris Saint-Germain hocası Mauricio Pochettino'nun yerine geçmek istediği adam.

Pochettino'nun adı Ole Gunnar Solskjaer'in ayrılmasından sonra Manchester Unite ile anılıyor. Eğer bu durum gerçekleşirse Zidane, PSG'yi çalıştırabilir.

Zinedine Zidane Real Madrid press conference
Getty Images