The Sun'ın haberine göre Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Brendan Rodgers ile temasa geçti.

Leicester patronu Old Trafford'daki sıcak koltuğa geçmek için en iyi seçeneklerden biri olarak görülüyor.

United, Rodgers'ı getirmek için 8 milyon sterlin tazminat ödemeye hazır.