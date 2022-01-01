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CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Philippe Coutinho ile Steven Gerrard yeniden buluşacak

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Coutinho Gerrard
Getty

Trippier, Newcastle için sağlık kontrolünden geçti

2022-01-05T16:51:10.994Z

Newcastle United'ın Atletico Madrid'den transfer ettiği Kieran Trippier, İngiltere'ye geldi ve sağlık kontrolünden geçti.

İngiliz ekibi 12 milyon pound bonservis ödediği Trippier ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

trippier
Getty Images

Dortmund, Haaland konusunu netleştirmek istiyor

2022-01-05T16:48:53.116Z

Dortmund sportif direktörü Sebastian Kehl, Haaland ve temsilcileriyle birkaç hafta içinde masaya oturacaklarını açıkladı.

Sezon sonunda 75 milyon euro'ya serbest kalma opsiyonu bulunan Haaland için Barcelona ve Real Madrid kulüpleri öne çıkıyor.

Haaland'ın geleceği birkaç hafta içinde belli olacak

Erling Haaland
(C)Getty Images

Coutinho, İngiltere'ye dönüyor

2022-01-05T16:46:59.108Z

Barcelona'dan ayrılması beklenen Philippe Coutinho ile eski takımı Liverpool'un yanı sıra Aston Villa ve Everton da ilgileniyor.

Coutinho ile Aston Villa menajeri Gerrard, Liverpool'da birlikte forma giymişti.

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