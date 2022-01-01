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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Ozan Tufan, Beşiktaş yolcusu

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Ozan Tufan Turkey 2021
Getty

Trabzonspor'da gündem Augustinsson

2022-05-30T05:42:35.562Z

Sezonu şampiyon olarak noktalayan Trabzonspor, şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Geçtiğimiz sezonda sol bekte yaşadığı sıkıntıları yeni sezonda yaşamak istemeyen bordo mavili ekip bu doğrultuda Sevillaa'nın sol beki İsveçli Augustinsson ile ilgileniyor.

Fotomaç'ın haberine göre, İsveçli sol bek ampiyonlar Ligi faktörüyle Trabzonspor'a katılabilir.

Augustinsson Sevilla
@sevillafc

Galatasaray'da orta sahaya 4 aday

2022-05-30T05:38:39.094Z

Sezonu hayal kırıklığıyla bitiren Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı kırmızılı ekpte gündeme dört isim geldi.

Fotomaç'ın haberine göre; Filipe Augusto, Florian Grillitsch, Matic ve Seri Galatasray'ın listesindeki isimler.

Nemanja Matic Manchester United 21/22
Getty

Fenerbahçe'de hedef Traore

2022-05-30T05:32:21.865Z

Yeni sezon hazırlıklarına Jorge Jesus'un direktifleri doğrultusunda devam eden Fenerbahçe'de forvet transferi öncelik kazanmış durumda.

Fanatik'in haberine göre sarı lacivertli ekip, Shakhtar'ın genç yıldızı Lassian Traore'yi gündemine aldı.

21 yaşındaki forvet iiçin son kararı Jorge Jesus verecek.

Lassina Traore Shakhtar
Getty Images

Ozan Tufan'ın yeni durağı Beşiktaş

2022-05-30T05:30:06.275Z

Gedson Fernandes'i devre arasında transfer eden Beşiktaş'ta yerli oyuncu için gündeme Ozan Tufan geldi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'de uzun bir üredir kadro dışı kalan Ozan Tufan, yeni sezonda siyah beyazlı formayı giyebilir.