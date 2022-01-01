CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Ozan Tufan, Beşiktaş yolcusu

Trabzonspor'da gündem Augustinsson
Sezonu şampiyon olarak noktalayan Trabzonspor, şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor.
Geçtiğimiz sezonda sol bekte yaşadığı sıkıntıları yeni sezonda yaşamak istemeyen bordo mavili ekip bu doğrultuda Sevillaa'nın sol beki İsveçli Augustinsson ile ilgileniyor.
Fotomaç'ın haberine göre, İsveçli sol bek ampiyonlar Ligi faktörüyle Trabzonspor'a katılabilir.
Galatasaray'da orta sahaya 4 aday
Sezonu hayal kırıklığıyla bitiren Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.
Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı kırmızılı ekpte gündeme dört isim geldi.
Fotomaç'ın haberine göre; Filipe Augusto, Florian Grillitsch, Matic ve Seri Galatasray'ın listesindeki isimler.
Fenerbahçe'de hedef Traore
Yeni sezon hazırlıklarına Jorge Jesus'un direktifleri doğrultusunda devam eden Fenerbahçe'de forvet transferi öncelik kazanmış durumda.
Fanatik'in haberine göre sarı lacivertli ekip, Shakhtar'ın genç yıldızı Lassian Traore'yi gündemine aldı.
21 yaşındaki forvet iiçin son kararı Jorge Jesus verecek.
Ozan Tufan'ın yeni durağı Beşiktaş
Gedson Fernandes'i devre arasında transfer eden Beşiktaş'ta yerli oyuncu için gündeme Ozan Tufan geldi.
Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'de uzun bir üredir kadro dışı kalan Ozan Tufan, yeni sezonda siyah beyazlı formayı giyebilir.