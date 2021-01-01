Mundo Deportivo'ya göre Barcelona forveti Ousmane Dembele, sakatlıklarla dolu kariyerini yeniden inşa etmek için ortam değişikliği istiyor ve bu arzu onu Premier Lig'e götürebilir.

Yıldız oyuncu; Manchester United, Newcastle ve Tottenham tarafından takip ediliyor, ancak haberde başka kulüplerinde 24 yaşındaki oyuncunun transferi için yarışa katılabileceği söyleniyor.