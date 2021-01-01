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CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Cedric Bakambu'nun Galatasaray'da talebi belli oldu

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Cedric Bakambu Beijing Guoan Chinese Super League
Getty Images

Cedric Bakambu'nun Galatasaray'da talebi belli oldu

2021-12-07T07:05:49.429Z

Fanatik'in haberine göre, Çin'den ayrılma kararı alan ve Galatasaray'ın da listesinde olan Cedric Bakambu, devre arasında Avrupa'ya dönecek.

Eski kulübü Villarreal ile görüşen 30 yaşındaki oyuncu, sezon başına 2.5 milyon Euro'dan 3.5 yıllık kontrat talep etti.

Bakambu'nun Türkiye'ye dönüş için şartı ise yıllık 3 milyon Euro. 

Cedric Bakambu Beijing Guoan FC
Getty

Dembele, Barcelona'dan ayrılmak istiyor

2021-12-07T06:20:56.258Z

Mundo Deportivo'ya göre Barcelona forveti Ousmane Dembele, sakatlıklarla dolu kariyerini yeniden inşa etmek için ortam değişikliği istiyor ve bu arzu onu Premier Lig'e götürebilir.

Yıldız oyuncu; Manchester United, Newcastle ve Tottenham tarafından takip ediliyor, ancak haberde başka kulüplerinde 24 yaşındaki oyuncunun transferi için yarışa katılabileceği söyleniyor.

Ousmane Dembele Barcelona 2021-22
Getty Images