Cedric Bakambu'nun Galatasaray'da talebi belli oldu
Fanatik'in haberine göre, Çin'den ayrılma kararı alan ve Galatasaray'ın da listesinde olan Cedric Bakambu, devre arasında Avrupa'ya dönecek.
Eski kulübü Villarreal ile görüşen 30 yaşındaki oyuncu, sezon başına 2.5 milyon Euro'dan 3.5 yıllık kontrat talep etti.
Bakambu'nun Türkiye'ye dönüş için şartı ise yıllık 3 milyon Euro.
Dembele, Barcelona'dan ayrılmak istiyor
Mundo Deportivo'ya göre Barcelona forveti Ousmane Dembele, sakatlıklarla dolu kariyerini yeniden inşa etmek için ortam değişikliği istiyor ve bu arzu onu Premier Lig'e götürebilir.
Yıldız oyuncu; Manchester United, Newcastle ve Tottenham tarafından takip ediliyor, ancak haberde başka kulüplerinde 24 yaşındaki oyuncunun transferi için yarışa katılabileceği söyleniyor.