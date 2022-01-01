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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Onyekuru, Galatasaray'a geri dönebilir

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Henry Onyekuru - Galatasaray vs. Goztepe, Super Lig, August 19

Koulibaly, Chelsea'nin listesinde

2022-05-12T05:30:24.110Z

Calciomercato'ya göre Kalidou Koulibaly, bu yaz savunma takviyesi yapacak olan Chelsea'nin listesinde.

Napoli stoperi bu yaz ücretsiz olarak takımdan ayrılacak olan Antonio Rüdiger'in alternatifi olarak görülüyor.

Koulibaly Napoli Sassuolo
Getty Images

Manchester United, De Jong'u kadrosuna katmaya yakın

2022-05-12T05:26:05.625Z

Gerard Romero'ya göre Manchester United, Frenkie de Jong transferinde sona yaklaşıyor.

Barça bu yaz orta saha oyuncusunu satmak zorunda kalırken, United'ın De Jong ile sözleşme imzalama ihtimali "yüzde 95".

Onyekuru, Galatasaray'a geri dönebilir

2022-05-12T05:22:43.336Z

Fanatik'in haberine göre Fatih Terim döneminde ilişkilerin kesildiği, son günlerde ise Galatasaray yönerimi ile aradaki buzları erittiği menajer D'Avila, Onyekuru'nun Olympiakos'ta çok mutsuz olduğunu belirterek, Nijeryalı yıldızı Florya'ya geri getirebileceğini kulübe iletti.

Henry Onyekuru, Olympiakos
Getty Images