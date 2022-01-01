CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Onyekuru, Galatasaray'a geri dönebilir

Koulibaly, Chelsea'nin listesinde
Calciomercato'ya göre Kalidou Koulibaly, bu yaz savunma takviyesi yapacak olan Chelsea'nin listesinde.
Napoli stoperi bu yaz ücretsiz olarak takımdan ayrılacak olan Antonio Rüdiger'in alternatifi olarak görülüyor.
Manchester United, De Jong'u kadrosuna katmaya yakın
Gerard Romero'ya göre Manchester United, Frenkie de Jong transferinde sona yaklaşıyor.
Barça bu yaz orta saha oyuncusunu satmak zorunda kalırken, United'ın De Jong ile sözleşme imzalama ihtimali "yüzde 95".
Onyekuru, Galatasaray'a geri dönebilir
Fanatik'in haberine göre Fatih Terim döneminde ilişkilerin kesildiği, son günlerde ise Galatasaray yönerimi ile aradaki buzları erittiği menajer D'Avila, Onyekuru'nun Olympiakos'ta çok mutsuz olduğunu belirterek, Nijeryalı yıldızı Florya'ya geri getirebileceğini kulübe iletti.