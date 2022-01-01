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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Okan Buruk, Amine Harit'i istiyor

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Amine Harit, Schalke
Getty Images

Chelsea, Kounde transferi için hâlâ favori

2022-07-18T05:35:36.688Z

Mirror'a göre Chelsea, Sevilla'nın yıldızı Jules Kounde'yi transfer etme yarışında pole pozisyonunda kaldı.

Maviler, yüksek profilli Fransız için Barcelona'yla savaşıyor. Katalanlar ayrıca Marcos Alonso ve Cesar Azpilicueta'yı kadrosuna katmak istiyor.

Jules Kounde Sevilla 2021-22
Getty Images

Man City, Cucurella'da ısrarcı

2022-07-18T05:34:34.003Z

The Sun'a göre Manchester City, Brightonlı Marc Cucurella'yı transfer etmek için çabalarını artırdı.

Eski Barcelona defans oyuncusu Cucurella, Arsenal'e transfer olmaya yakın olduğu bildirilen Oleksandr Zinchenko için mükemmel bir yedek olarak görülüyor.

Cucurella
(C)Getty Images

Okan Buruk, Harit'i istiyor

2022-07-18T05:27:11.021Z

Fanatik'in haberine göre, Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke'nin 9 milyon euro civarında bonservis istediği yıldız forvet arkası Amine Harit'i, teknik direktör Okan Buruk kadroda görmeyi talep etti.

Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda, bu transferde önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

25 yaşındaki Faslı futbolcunun da sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

Amine Harit, Schalke
Getty Images