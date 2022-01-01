CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Okan Buruk, Amine Harit'i istiyor

Chelsea, Kounde transferi için hâlâ favori
Mirror'a göre Chelsea, Sevilla'nın yıldızı Jules Kounde'yi transfer etme yarışında pole pozisyonunda kaldı.
Maviler, yüksek profilli Fransız için Barcelona'yla savaşıyor. Katalanlar ayrıca Marcos Alonso ve Cesar Azpilicueta'yı kadrosuna katmak istiyor.
Man City, Cucurella'da ısrarcı
The Sun'a göre Manchester City, Brightonlı Marc Cucurella'yı transfer etmek için çabalarını artırdı.
Eski Barcelona defans oyuncusu Cucurella, Arsenal'e transfer olmaya yakın olduğu bildirilen Oleksandr Zinchenko için mükemmel bir yedek olarak görülüyor.
Okan Buruk, Harit'i istiyor
Fanatik'in haberine göre, Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke'nin 9 milyon euro civarında bonservis istediği yıldız forvet arkası Amine Harit'i, teknik direktör Okan Buruk kadroda görmeyi talep etti.
Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda, bu transferde önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.
25 yaşındaki Faslı futbolcunun da sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.