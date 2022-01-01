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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Oğuzhan Özyakup, Galatasaray'a mı gidiyor?

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Oguzhan Ozyakup Besiktas
AA

Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin alternatifini belirledi

2022-04-18T06:42:21.350Z

Takvim'in haberine göre; Avrupa devlerinin peşinde olduğu Kim Min Jae'den 23 milyon euroluk gelir hedefleyen Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi.

Sarı-lacivertliler, Dinamo Moskova'da forma giyen Balbuena'yı gündemine aldı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonrası takımında mutsuz olduğu belirtilen Paraguaylı stoper, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.

Bayern Münih, Lewandowski ile görüşmelere devam ediyor

2022-04-18T06:37:24.072Z

Alman devinin başkanı Hainer, Bild'e Robert Lewandowski ile sözleşme yenileme görüşmelerine devam ettiklerini söyledi.

Marcelo, Beşiktaş'a dönmek istiyor

2022-04-18T06:35:15.827Z

Takvim'in haberine göre; Brezilyalı stoper yeniden siyah-beyazlı formayı giymeyi istiyor.

Menajeri aracılığıyla siyah-beyazlılara haber gönderen oyuncu ile ilgili son kararı yönetim ve teknik direktör Valerien Ismael verecek.

Marcelo Besiktas Gaziantepspor STSL 12242016
Seskim

Oğuzhan Özyakup, Galatasaray'a mı gidiyor?

2022-04-18T06:32:15.216Z

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak seçim öncesi başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun çalışmaları sürüyor.

Metin Öztürk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, göreve gelmesi durumunda futbolu Levent Nazifoğlu'na emanet edeceğini duyurmuştu.

Nazifoğlu hemen transfer için kolları sıvadı ve birçok isimle görüşmelere başladı. Bu isimlerden birisi de Oğuzhan Özyakup.

Nazifoğlu, Oğuzhan'ın menajeriyle bir ön görüşmede bulundu.

Guven Yalcin & Oguzhan Ozyakup Goal Celebration Besiktas vs. Kayserispor 12/12/21
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