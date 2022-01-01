CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Oğuzhan Özyakup, Galatasaray'a mı gidiyor?

Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin alternatifini belirledi
Takvim'in haberine göre; Avrupa devlerinin peşinde olduğu Kim Min Jae'den 23 milyon euroluk gelir hedefleyen Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi.
Sarı-lacivertliler, Dinamo Moskova'da forma giyen Balbuena'yı gündemine aldı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonrası takımında mutsuz olduğu belirtilen Paraguaylı stoper, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.
Bayern Münih, Lewandowski ile görüşmelere devam ediyor
Alman devinin başkanı Hainer, Bild'e Robert Lewandowski ile sözleşme yenileme görüşmelerine devam ettiklerini söyledi.
Bayern president Hainer tells Bild: “A conversation took place with Lewandowski - and a second one is scheduled. The talks will continue”. via @imiasanmia 🔴 #Bayern— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 17, 2022
“Things are looking very good with Müller and Neuer, talks are advanced”, he added. pic.twitter.com/GfNgB9s1tY
Marcelo, Beşiktaş'a dönmek istiyor
Takvim'in haberine göre; Brezilyalı stoper yeniden siyah-beyazlı formayı giymeyi istiyor.
Menajeri aracılığıyla siyah-beyazlılara haber gönderen oyuncu ile ilgili son kararı yönetim ve teknik direktör Valerien Ismael verecek.
Oğuzhan Özyakup, Galatasaray'a mı gidiyor?
Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak seçim öncesi başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun çalışmaları sürüyor.
Metin Öztürk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, göreve gelmesi durumunda futbolu Levent Nazifoğlu'na emanet edeceğini duyurmuştu.
Nazifoğlu hemen transfer için kolları sıvadı ve birçok isimle görüşmelere başladı. Bu isimlerden birisi de Oğuzhan Özyakup.
Nazifoğlu, Oğuzhan'ın menajeriyle bir ön görüşmede bulundu.