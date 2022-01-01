CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Oğuzhan Özyakup, Galatasaray'a mı gidiyor?

Takvim'in haberine göre; Avrupa devlerinin peşinde olduğu Kim Min Jae'den 23 milyon euroluk gelir hedefleyen Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi.

Sarı-lacivertliler, Dinamo Moskova'da forma giyen Balbuena'yı gündemine aldı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonrası takımında mutsuz olduğu belirtilen Paraguaylı stoper, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.