CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Nwakaeme, Acun Ilıcalı'nın takımına transfer oluyor

💰Beşiktaş, 2 milyon Euro bonservis istenen Tayfur Bingöl için Alanyaspor'u takas + 500 bin Euro karşılığında ikna etmeye çalışıyor.



📌Siyah-beyazlılar ayrıca, Rizespor'un stoperi Emirhan Topçu için de nabız yoklamaya devam ediyor. pic.twitter.com/Jrv7tcAmOb