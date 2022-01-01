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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Nwakaeme, Acun Ilıcalı'nın takımına transfer oluyor

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Anthony Nwakaeme. Galatasaray vs Trabzonspor
AA

Beşiktaş, Tayfur Bingöl ve Emirhan Topçu için çalışıyor

2022-07-23T09:17:59.169Z

Bukayo Saka, Arsenal'dan ayrılacak mı?

2022-07-23T08:15:51.547Z

Daily Mail'in haberine göre; Arsenal, Manchester City'nin kadrosuna katmak istediği Bukayo Saka'ya uzun süreli yeni bir kontrat teklif etmeye hazırlanıyor.

Bukayo Saka Arsenal 2022
Getty

Rıdvan Yılmaz'ın yerine Miguel Trauco

2022-07-23T07:06:29.764Z

Kim Min-Jae, Fenerbahçe'ye veda edecek mi?

2022-07-23T07:04:58.886Z

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Napoli, Kim Min-Jae transferini en kısa sürede tamamlamak için tüm imkanlarını kullanıyor.

Kim Min-Jae Fenerbahce
Getty

Galatasaray, Ali Akman'ın peşinde

2022-07-23T07:04:31.146Z

Vis Pesaro, Beşiktaş'tan ayrılan Lens'i istiyor

2022-07-23T07:02:09.046Z

Akşam Spor'un Resto del Carlino'dan derlediği habere göre; Beşiktaş'la mukavelesi bittikten sonra boşa çıkan Lens, önümüzdeki günlerde İtalya'ya gidecek.

Serie C ekibi Vis Pesaro, Jeremain Lens'i kadrosuna katmak istiyor.

Jeremain Lens Besiktas
AA

Timo Werner, Chelsea'den ayrılmak istiyor

2022-07-23T07:00:30.406Z

Sky Sports'un haberine göre; Timo Werner, Dünya Kupası'na hazırlanabilmek için daha fazla süre alabileceği bir takıma transfer olmak istiyor.

Timo Werner Chelsea 2022
Getty

Nwakaeme, Acun Ilıcalı'nın takımına gidiyor

2022-07-23T06:58:50.101Z

Kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Sabah'ın haberine göre; Nwakaeme, Hull City ile yıllık 1.5 milyon euro ücret karşılığında anlaşmaya vardı.

33 yaşındaki Nijeryalı, Acun Ilıcalı'nın ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Nwakaeme Abdullah Avcı Trabzonspor
AA