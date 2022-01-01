CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Nwakaeme, Acun Ilıcalı'nın takımına transfer oluyor

Beşiktaş, Tayfur Bingöl ve Emirhan Topçu için çalışıyor
💰Beşiktaş, 2 milyon Euro bonservis istenen Tayfur Bingöl için Alanyaspor'u takas + 500 bin Euro karşılığında ikna etmeye çalışıyor.— Sabah Spor (@sabahspor1) July 23, 2022
📌Siyah-beyazlılar ayrıca, Rizespor'un stoperi Emirhan Topçu için de nabız yoklamaya devam ediyor. pic.twitter.com/Jrv7tcAmOb
Bukayo Saka, Arsenal'dan ayrılacak mı?
Daily Mail'in haberine göre; Arsenal, Manchester City'nin kadrosuna katmak istediği Bukayo Saka'ya uzun süreli yeni bir kontrat teklif etmeye hazırlanıyor.
Rıdvan Yılmaz'ın yerine Miguel Trauco
🎯Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın boşluğunu Miguel Trauco ile doldurabilir!— Sabah Spor (@sabahspor1) July 23, 2022
💰Menajerler, 29 yaşındaki futbolcuyu uygun bir yıllık ücretle getirebileceklerini Beşiktaş’a iletti.
❌Saint-Etienne ile sözleşmesi biten Trauco, henüz bir takımla anlaşmadı... pic.twitter.com/DSk8Zgl39U
Kim Min-Jae, Fenerbahçe'ye veda edecek mi?
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Napoli, Kim Min-Jae transferini en kısa sürede tamamlamak için tüm imkanlarını kullanıyor.
Galatasaray, Ali Akman'ın peşinde
🛖🔥Florya'ya 4. Akman geliyor!— Sabah Spor (@sabahspor1) July 23, 2022
✍️G.Saray, Ayhan Akman'ın yeğeni Ali Akman için Frankfurt'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
👨👦👦Bu transfer gerçekleşirse Ali Akman, kuzenleri Hamza Yiğit ve Efe ile beraber sarı-kırmızılı formayı giyecek. pic.twitter.com/Aj7l0cZQuw
Vis Pesaro, Beşiktaş'tan ayrılan Lens'i istiyor
Akşam Spor'un Resto del Carlino'dan derlediği habere göre; Beşiktaş'la mukavelesi bittikten sonra boşa çıkan Lens, önümüzdeki günlerde İtalya'ya gidecek.
Serie C ekibi Vis Pesaro, Jeremain Lens'i kadrosuna katmak istiyor.
Timo Werner, Chelsea'den ayrılmak istiyor
Sky Sports'un haberine göre; Timo Werner, Dünya Kupası'na hazırlanabilmek için daha fazla süre alabileceği bir takıma transfer olmak istiyor.
Nwakaeme, Acun Ilıcalı'nın takımına gidiyor
Kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
Sabah'ın haberine göre; Nwakaeme, Hull City ile yıllık 1.5 milyon euro ücret karşılığında anlaşmaya vardı.
33 yaşındaki Nijeryalı, Acun Ilıcalı'nın ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacak.