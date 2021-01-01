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CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Newcastle United'dan Dusan Vlahovic için 100 milyon euro'luk teklif

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Dusan Vlahovic Fiorentina Salernitana Serie A
Getty

Real Madrid'in gözü Coman'da 👀

2021-12-17T05:39:26.801Z

Kanat oyuncusunun 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ancak Bayern Münih ile kontrat yenileme görüşmeleri durdu.

Fichajes'ın haberine göre; Real Madrid, Kingsley Coman'ın Bayern Münih'teki sözleşme durumunu takip ediyor.

Önümüzdeki yaz Kylian Mbappe'yi transfer etmeyi uman İspanyol devi, bir başka Fransız hücumcuyu daha kadrosuna katmak istiyor.

Coman bu sezon toplamda beş gol, iki asist kaydetti.

Kingsley Coman Bayern Munich 2021-22
Getty Images

Fenerbahçe, 14 yaşındaki yeteneği İstanbul'a getiriyor 👇

2021-12-17T05:36:56.981Z

Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, babası Türk, annesi İsveçli olan 14 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı İsak Vural'ı Türkiye'ye getirecek.

İsak, Benfica'dan ayrılarak Fenerbahçe'nin yolunu tutacak.

Galatasaray, Ocak ayına hazırlanıyor 👇

2021-12-17T05:29:21.084Z

Aslan'dan ara transfer döneminde 3 hamle.

Fanatik'in haberine göre; Ön libero konusunda uzun süredir arayışlara devam eden Sarı- Kırmızılılar, ağırlığı Bodo Glimt'in 24 yaşındaki Norveçli oyuncusu Patrick Berg'e vermiş durumda. 

Orta sahada Gedson Fernandes konusunda da önemli adımlar atılıyor. Son 4 haftadır Benfica'da kadroya bile alınmayan 22 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına varıldı. 

Ayrıca Galatasaray, Cedric Bakambu'nun peşini bırakmıyor. 30 yaşındaki Kongolu santrforu, Sevilla, Villarreal, Valencia, Betis, Fenerbahçe ve Galatasaray takip ediyor.

Newcastle United, Vlahovic için 100 milyon euro'luk teklif yaptı 👀

2021-12-17T05:25:48.215Z

İngiliz ekibi, Fiorentina'nın forvetini kadrosuna katmak için hiçbir masraftan kaçınmayacak.

Filippo Grassia'nın haberine göre; Newcastle United, Dusan Vlahovic için Fiorentina'ya 100 milyon euro'luk teklifte bulundu.

Serie A'da sezona 17 maçta 15 gol ile başlayan Vlahovic, Avrupa devlerinin yakın takibinde.

Dusan Vlahovic Fiorentina Salernitana Serie A
Getty