CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Newcastle United'dan Dusan Vlahovic için 100 milyon euro'luk teklif

Real Madrid'in gözü Coman'da 👀
Kanat oyuncusunun 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ancak Bayern Münih ile kontrat yenileme görüşmeleri durdu.
Fichajes'ın haberine göre; Real Madrid, Kingsley Coman'ın Bayern Münih'teki sözleşme durumunu takip ediyor.
Önümüzdeki yaz Kylian Mbappe'yi transfer etmeyi uman İspanyol devi, bir başka Fransız hücumcuyu daha kadrosuna katmak istiyor.
Coman bu sezon toplamda beş gol, iki asist kaydetti.
Fenerbahçe, 14 yaşındaki yeteneği İstanbul'a getiriyor 👇
Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, babası Türk, annesi İsveçli olan 14 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı İsak Vural'ı Türkiye'ye getirecek.
İsak, Benfica'dan ayrılarak Fenerbahçe'nin yolunu tutacak.
Galatasaray, Ocak ayına hazırlanıyor 👇
Aslan'dan ara transfer döneminde 3 hamle.
Fanatik'in haberine göre; Ön libero konusunda uzun süredir arayışlara devam eden Sarı- Kırmızılılar, ağırlığı Bodo Glimt'in 24 yaşındaki Norveçli oyuncusu Patrick Berg'e vermiş durumda.
Orta sahada Gedson Fernandes konusunda da önemli adımlar atılıyor. Son 4 haftadır Benfica'da kadroya bile alınmayan 22 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına varıldı.
Ayrıca Galatasaray, Cedric Bakambu'nun peşini bırakmıyor. 30 yaşındaki Kongolu santrforu, Sevilla, Villarreal, Valencia, Betis, Fenerbahçe ve Galatasaray takip ediyor.
Newcastle United, Vlahovic için 100 milyon euro'luk teklif yaptı 👀
İngiliz ekibi, Fiorentina'nın forvetini kadrosuna katmak için hiçbir masraftan kaçınmayacak.
Filippo Grassia'nın haberine göre; Newcastle United, Dusan Vlahovic için Fiorentina'ya 100 milyon euro'luk teklifte bulundu.
Serie A'da sezona 17 maçta 15 gol ile başlayan Vlahovic, Avrupa devlerinin yakın takibinde.