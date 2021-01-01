CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Newcastle United'dan Dusan Vlahovic için 100 milyon euro'luk teklif

Kanat oyuncusunun 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ancak Bayern Münih ile kontrat yenileme görüşmeleri durdu.

Fichajes'ın haberine göre; Real Madrid, Kingsley Coman'ın Bayern Münih'teki sözleşme durumunu takip ediyor.

Önümüzdeki yaz Kylian Mbappe'yi transfer etmeyi uman İspanyol devi, bir başka Fransız hücumcuyu daha kadrosuna katmak istiyor.

Coman bu sezon toplamda beş gol, iki asist kaydetti.