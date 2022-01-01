CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Newcastle United, Aubameyang için Arsenal ile temasa geçti

Manchester United, Declan Rice'ın peşinde
The Sun, West Ham United'ın son zamanlardaki kötü formunun Manchester United'a Declan Rice'ı transfer etme arayışında avantaj sağladığını iddia ediyor.
'Çekiçler', şu anda Şampiyonlar Ligi potasının dışında kaldı ve Avrupa rekabetini kaçırırlarsa, Rice'ın doğu Londra'dan uzaklaşmak istemsi daha olası.
Palmeiras, Coutino ile ilgilenmiyor
Sport'a göre Palmeiras, Barcelona'nın yıldızı Philippe Coutinho'ya yanaşmayacak.
Copa Libertadores şampiyonu, oyun kurucuyu Sao Paulo'ya geri getirmek yerine yeni bir hücumcu ile anlaşmayı öncelikleri olarak görüyor.
Leverkusen, Arsenal'in genç yıldızı Nketiah'ı istiyor
The Sun'ın haberine göre Bayer Leverkusen, Arsenal'den Eddie Nketiah'ı ücretsiz bir şekilde transfer etmek istiyor.
Nketiah'ın yaz aylarında sözleşmesi bitiyor ve 22 yaşındaki forvet, Crystal Palace'ın da ilgisini çekti.
Newcastle United, Aubameyang için Arsenal ile temasa geçti
Mirror'a göre Newcastle United, Pierre-Emerick Aubameyang'ın satışının uygun olup olmadığı konusunda Arsenal'e ulaştı.
Yakın zamanda kaptanlıktan çıkarılan forvet, sezonun geri kalanı için St. James Park'a kiralanabilir ve Newcastle, onun, 20 milyon sterlinlik bir ücret karşılığında bonservisini alma hakkına sahip olmayı umuyor.