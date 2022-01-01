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CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Newcastle United, Aubameyang için Arsenal ile temasa geçti

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Pierre-Emerick Aubameyang Arsenal 2021-22
Getty Images

Manchester United, Declan Rice'ın peşinde

2022-01-02T06:48:08.903Z

The Sun, West Ham United'ın son zamanlardaki kötü formunun Manchester United'a Declan Rice'ı transfer etme arayışında avantaj sağladığını iddia ediyor.

'Çekiçler', şu anda Şampiyonlar Ligi potasının dışında kaldı ve Avrupa rekabetini kaçırırlarsa, Rice'ın doğu Londra'dan uzaklaşmak istemsi daha olası.

Declan Rice West Ham 2021-22
Getty Images

Palmeiras, Coutino ile ilgilenmiyor

2022-01-02T06:46:30.433Z

Sport'a göre Palmeiras, Barcelona'nın yıldızı Philippe Coutinho'ya yanaşmayacak.

Copa Libertadores şampiyonu, oyun kurucuyu Sao Paulo'ya geri getirmek yerine yeni bir hücumcu ile anlaşmayı öncelikleri olarak görüyor.

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(C)Getty images

Leverkusen, Arsenal'in genç yıldızı Nketiah'ı istiyor

2022-01-02T06:41:43.541Z

The Sun'ın haberine göre Bayer Leverkusen, Arsenal'den Eddie Nketiah'ı ücretsiz bir şekilde transfer etmek istiyor.

Nketiah'ın yaz aylarında sözleşmesi bitiyor ve 22 yaşındaki forvet, Crystal Palace'ın da ilgisini çekti.

Nketiah
Getty

Newcastle United, Aubameyang için Arsenal ile temasa geçti

2022-01-02T06:36:24.390Z

Mirror'a göre Newcastle United, Pierre-Emerick Aubameyang'ın satışının uygun olup olmadığı konusunda Arsenal'e ulaştı.

Yakın zamanda kaptanlıktan çıkarılan forvet, sezonun geri kalanı için St. James Park'a kiralanabilir ve Newcastle, onun, 20 milyon sterlinlik bir ücret karşılığında bonservisini alma hakkına sahip olmayı umuyor.

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(C)Getty images