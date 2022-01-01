CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Newcastle United, Aubameyang için Arsenal ile temasa geçti

Mirror'a göre Newcastle United, Pierre-Emerick Aubameyang'ın satışının uygun olup olmadığı konusunda Arsenal'e ulaştı.

Yakın zamanda kaptanlıktan çıkarılan forvet, sezonun geri kalanı için St. James Park'a kiralanabilir ve Newcastle, onun, 20 milyon sterlinlik bir ücret karşılığında bonservisini alma hakkına sahip olmayı umuyor.