CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Newcastle'ın ilk hamlesi Manchester United'ın yıldızı olacak

Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan 👇
🚨 Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkanlığa seçildi. 🤝 pic.twitter.com/AJ7B50ec71— GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) December 5, 2021
Rangnick ilk transferini 32 milyon sterlin olarak belirledi 👇
The Sun'ın haberine göre; RB Leipzig'in eski patronu, Manchester United'a yapacağı ilk transferi çoktan belirledi.
Çok yönlü oyuncular felsefesine uyan Rangnick, RB Leipzig orta saha oyuncusu Amadou Haidara'yı transfer etmek istiyor. Oyuncunun 32 milyon sterlin serbest kalma maddesi bulunuyor.
Luka Jovic, Galatasaray'ı takip etti 👀
Hürriyet'in haberine göre; Real Madrid'de bekleneni veremeyen Luka Jovic'in Galatasaray'a transfer olacağı konuşuluyor.
Sırp golcünün Instagram'dan sarı-kırmızılı kulübü takip etmesi taraftarları heyecanlandırdı.
Fenerbahçe, Karagümrük'ten Bertolacci'yi istiyor 👀
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe bu sezon başarılı bir grafik çizen İtalyan merkez orta saha Bertolacci'nin transferi için Karagümrük yönetimi ile görüşecek.
Newcastle United'ın ilk imzası belli oldu 👇
Times'ın haberine göre; Suudi Arabistan destekli konsorsiyuma satılan Newcastle United, Ocak transfer dönemi için planlarını hazırladı.
İngiliz ekibinin ilk hedefi ise Manchester United'ın yıldızı Jesse Lingard olacak. Lingard ile görüşmelere şimdiden başlandı.