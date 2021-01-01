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CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Newcastle'ın ilk hamlesi Manchester United'ın yıldızı olacak

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Amanda Staveley, Newcastle badge
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Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan 👇

2021-12-05T08:03:48.437Z

Rangnick ilk transferini 32 milyon sterlin olarak belirledi 👇

2021-12-05T07:24:21.772Z

The Sun'ın haberine göre; RB Leipzig'in eski patronu, Manchester United'a yapacağı ilk transferi çoktan belirledi.

Çok yönlü oyuncular felsefesine uyan Rangnick, RB Leipzig orta saha oyuncusu Amadou Haidara'yı transfer etmek istiyor. Oyuncunun 32 milyon sterlin serbest kalma maddesi bulunuyor.

Amadou Haidara RB Leipzig
Getty Images

Luka Jovic, Galatasaray'ı takip etti 👀

2021-12-05T07:22:27.264Z

Hürriyet'in haberine göre; Real Madrid'de bekleneni veremeyen Luka Jovic'in Galatasaray'a transfer olacağı konuşuluyor.

Sırp golcünün Instagram'dan sarı-kırmızılı kulübü takip etmesi taraftarları heyecanlandırdı.

LUKA JOVIC REAL MADRID LALIGA 04122021
Getty Images

Fenerbahçe, Karagümrük'ten Bertolacci'yi istiyor 👀

2021-12-05T07:19:48.463Z

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe bu sezon başarılı bir grafik çizen İtalyan merkez orta saha Bertolacci'nin transferi için Karagümrük yönetimi ile görüşecek.

Bertolacci Italy
Getty

Newcastle United'ın ilk imzası belli oldu 👇

2021-12-05T07:06:31.837Z

Times'ın haberine göre; Suudi Arabistan destekli konsorsiyuma satılan Newcastle United, Ocak transfer dönemi için planlarını hazırladı.

İngiliz ekibinin ilk hedefi ise Manchester United'ın yıldızı Jesse Lingard olacak. Lingard ile görüşmelere şimdiden başlandı.

Jesse Lingard Manchester United
Getty