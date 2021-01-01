CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'ın yeni hedefi Krzysztof Piatek

The Sun'a göre Newcastle, finansal gücünü artırmak isteyen Barcelona'nın bu durumunda faydalanmak istitor ve stoper Samuel Umtiti ile ilgileniyor.

2018'de Dünya Kupası kazanan Fransız, daha sonra Camp Nou'ya transfer oldu ve şimdi, değerinden daha uygun bir fiyata satılmaya uygun görünüyor.