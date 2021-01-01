CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'ın yeni hedefi Krzysztof Piatek

Galatasaray'ın yeni hedefi Krzysztof Piatek
Fanatik'in haberine göre, santrfor arayışlarını hızlandıran Galatasaray, bu kez de Krzysztof Piatek'i aldı.
Hertha Berlin'de formasını kaybeden Polonyalı için kiralama formülü gündemde.
Galatasaraylı yetkililerin, yıldız oyuncuyla menajerler vasıtasıyla temas kurarak olumlu geri dönüş aldığı, Hertha cephesinin de ciddi bir zorluk çıkarmasının beklenmediği ifade ediliyor.
Bayern Münih, Raphinha'nın peşinde
The Sun'a göre Bayern Münih, Leeds United'dan Raphinha'yı takip etmeye başladı.
Bundesligadevi, bu ayın başlarında Brezilyalı yıldıza Liverpool ile birlikte talip oldu.
Leeds, kanat oyuncusunu elinde tutmak için istekli fakat Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bazılarının sunduğu teklifleri karşılayamayabileceklerinin farkında.
Newcastle United'ın gözü Umtiti'de
The Sun'a göre Newcastle, finansal gücünü artırmak isteyen Barcelona'nın bu durumunda faydalanmak istitor ve stoper Samuel Umtiti ile ilgileniyor.
2018'de Dünya Kupası kazanan Fransız, daha sonra Camp Nou'ya transfer oldu ve şimdi, değerinden daha uygun bir fiyata satılmaya uygun görünüyor.