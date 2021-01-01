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CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray'ın yeni hedefi Krzysztof Piatek

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Krzysztof Piatek, Hertha Berlin
Getty Images

Galatasaray'ın yeni hedefi Krzysztof Piatek

2021-12-28T07:28:23.062Z

Fanatik'in haberine göre, santrfor arayışlarını hızlandıran Galatasaray, bu kez de Krzysztof Piatek'i aldı.

Hertha Berlin'de formasını kaybeden Polonyalı için kiralama formülü gündemde.

Galatasaraylı yetkililerin, yıldız oyuncuyla menajerler vasıtasıyla temas kurarak olumlu geri dönüş aldığı, Hertha cephesinin de ciddi bir zorluk çıkarmasının beklenmediği ifade ediliyor.

Krzysztof Piatek, Hertha Berlin
Getty Images

Bayern Münih, Raphinha'nın peşinde

2021-12-28T05:33:23.294Z

The Sun'a göre Bayern Münih, Leeds United'dan Raphinha'yı takip etmeye başladı.

Bundesligadevi, bu ayın başlarında Brezilyalı yıldıza Liverpool ile birlikte talip oldu.

Leeds, kanat oyuncusunu elinde tutmak için istekli fakat Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bazılarının sunduğu teklifleri karşılayamayabileceklerinin farkında.

Raphinha Bayern Munich GFX
Getty/Goal

Newcastle United'ın gözü Umtiti'de

2021-12-28T05:29:50.275Z

The Sun'a göre Newcastle, finansal gücünü artırmak isteyen Barcelona'nın bu durumunda faydalanmak istitor ve stoper Samuel Umtiti ile ilgileniyor.

2018'de Dünya Kupası kazanan Fransız, daha sonra Camp Nou'ya transfer oldu ve şimdi, değerinden daha uygun bir fiyata satılmaya uygun görünüyor.

SAMUEL UMTITI BARCELONA
Getty Images