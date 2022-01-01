CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Napoli, Kim Min-Jae için geliyor

Kante, PSG'nin radarında
The Telegraph'a göre Paris Saint-Germain yaz aylarında Chelsea yıldızı N'Golo Kante için bir teklif yapabilir.
Leicester'ın Premier Lig'e çıkmasına yardım ettikten sonra Chelsea'ye transfer olan orta saha oyuncusu, bu hafta sonu Carabao Cup'ı da kazanabilir.
Juventus'un gözü Lodi'de
Calciomercato'ya göre Juventus, Atletico Madrid'den Renan Lodi'yi kadrosuna katmak istiyor.
Serie A ekibinin, Lodi'yi, yazın satılma ihtimali olan Alex Sandro'nun yerine geçirmesi bekleniyor.
Napoli, Kim Min-Jae için geliyor
Fotomaç'ın haberine göre Napoli, Fenerbahçe'nin stoperi Kim Min-Jae için sarı-lacivertli kulübe teklif yapmaya hazırlanıyor.
Serie A ekibi, Güney Koreli savunmacı için 15 milyon euro'yu gözden çıkardı.