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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Napoli, Kim Min-Jae için geliyor

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Kim Min Jae
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Kante, PSG'nin radarında

2022-02-26T07:55:05.517Z

The Telegraph'a göre Paris Saint-Germain yaz aylarında Chelsea yıldızı N'Golo Kante için bir teklif yapabilir.

Leicester'ın Premier Lig'e çıkmasına yardım ettikten sonra Chelsea'ye transfer olan orta saha oyuncusu, bu hafta sonu Carabao Cup'ı da kazanabilir.

N'Golo Kante Chelsea 2021-22
Getty Images

Juventus'un gözü Lodi'de

2022-02-26T07:52:30.752Z

Calciomercato'ya göre Juventus, Atletico Madrid'den Renan Lodi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Serie A ekibinin, Lodi'yi, yazın satılma ihtimali olan Alex Sandro'nun yerine geçirmesi bekleniyor.

Renan Lodi Atlético Madrid
Getty Images

Napoli, Kim Min-Jae için geliyor

2022-02-26T07:46:04.381Z

Fotomaç'ın haberine göre Napoli, Fenerbahçe'nin stoperi Kim Min-Jae için sarı-lacivertli kulübe teklif yapmaya hazırlanıyor.

Serie A ekibi, Güney Koreli savunmacı için 15 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Min Jae Kim Fenerbahce