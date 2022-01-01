CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Mostafa Mohamed'e Lille talip

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Mostafa Mohamed Galatasaray vs Konyaspor 10172021
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Rooney: Pogba, Manchester United'dan ayrılmalı

2022-04-05T05:25:38.369Z

Manchester United ikonu Wayne Rooney, Paul Pogba'nın yeni bir kulüp bulma zamanının geldiğini söyledi.

Kırmızı Şeytanlar'ın rekor transferi, 2016'da Old Trafford'a çok fazla beklentile geld, ancak şimdiye kadar istikrarısz görüntülerle yüksek fiyat etiketini karşılayamadı.

Fransız oyuncunun sözleşmesi yaz aylarında bitecekken Rooney, 29 yaşındaki oyuncunun ayrılma zamanının geldiğini düşünüyor.

Paul-Pogba
(C)Getty Images

Mostafa Mohamed'e Lille kancası

2022-04-05T05:19:17.172Z

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray'ın Mısırlı golcüsüne Fransa'dan bir talip daha çıktı. Bordeaux'nun takibinde olan forveti Lille'in de istediği bildirildi. Ligue 1 ekibi Mohamed'i takımdan ayrılacak olan Burak Yılmaz'ın yerine düşünüyor.

mostafa mohamed - galatasaray 21-2-2021
getty