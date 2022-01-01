CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Mostafa Mohamed'e Lille talip

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray'ın Mısırlı golcüsüne Fransa'dan bir talip daha çıktı. Bordeaux'nun takibinde olan forveti Lille'in de istediği bildirildi. Ligue 1 ekibi Mohamed'i takımdan ayrılacak olan Burak Yılmaz'ın yerine düşünüyor.

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