CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Mostafa Mohamed'e Lille talip

Rooney: Pogba, Manchester United'dan ayrılmalı
Manchester United ikonu Wayne Rooney, Paul Pogba'nın yeni bir kulüp bulma zamanının geldiğini söyledi.
Kırmızı Şeytanlar'ın rekor transferi, 2016'da Old Trafford'a çok fazla beklentile geld, ancak şimdiye kadar istikrarısz görüntülerle yüksek fiyat etiketini karşılayamadı.
Fransız oyuncunun sözleşmesi yaz aylarında bitecekken Rooney, 29 yaşındaki oyuncunun ayrılma zamanının geldiğini düşünüyor.
Mostafa Mohamed'e Lille kancası
Fanatik'in haberine göre, Galatasaray'ın Mısırlı golcüsüne Fransa'dan bir talip daha çıktı. Bordeaux'nun takibinde olan forveti Lille'in de istediği bildirildi. Ligue 1 ekibi Mohamed'i takımdan ayrılacak olan Burak Yılmaz'ın yerine düşünüyor.