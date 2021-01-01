CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Mohamed Salah, Liverpool ile sözleşme uzatacak mı?

Vitor Pereira onay verdi, Fenerbahçe'ye sol bek takviyesi 👇
Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe, Abdu Conte'yi transfer etmek istiyor ve Vitor Pereira da bu anlaşmaya onay verdi.
Moreirense forması giyen 23 yaşındaki sol bekin bonservisinin yarısının Sporting Lizbon'da olduğu öğrenildi.
Sözleşmesi 2023'te sona erecek genç futbolcunun güncel piyasa değeri 1 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.
Galatasaray'ın ilk transfer hedefi 👇
A Spor'un haberine göre; Assunçao ile yollarını ayıracak Galatasaray'da ilk hedef, buradaki eksikliği gidermek olacak. Sarı-kırmızılılarda gündeme gelen son isim ise CSKA Moskova forması giyen Jaka Bijol oldu.
Beşiktaş'ın ilk ayrılığı belli oldu 👇
Pjanic, Ocak ayında yolcu.
Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde çok şey beklediği Miralem Pjanic ile yollar ayrılıyor.
Şu ana kadar 4 asisti bulunan 31 yaşındaki Boşnak futbolcunun, devre arasında kulübü Barcelona'ya dönme hazırlıkları yaptığı öğrenildi.
Mohamed Salah, Liverpool ile sözleşme uzatacak mı? 👇
Mısırlı yıldızın Liverpool ile kontratı 2023'de sona eriyor.
Sky Sports'un haberine göre; Kırmızılar formunu üst seviyelerde koruyan 29 yaşındaki oyuncunun takım için doğru kişi olduğunu düşünüyor.
Liverpool menajeri Jürgen Klopp geçtiğimiz günlerde Mısırlı yıldızın kontratı hakkında yaptığı açıklamada, "Hepimizin ne istediğini biliyoruz ancak bu tarz şeyler zaman alır." ifadelerini kullandı.
Mohamed Salah ise Liverpool'da kalmak istiyor:
"Bana sorarsanız, futbol kariyerimin son gününe kadar kalmayı çok isterim ama bu konuda fazla bir şey söyleyemem - bu benim elimde değil. Bana değil, kulübün ne istediğine bağlı."