CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Mohamed Salah, Liverpool ile sözleşme uzatacak mı?

Pjanic, Ocak ayında yolcu.

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde çok şey beklediği Miralem Pjanic ile yollar ayrılıyor.

Şu ana kadar 4 asisti bulunan 31 yaşındaki Boşnak futbolcunun, devre arasında kulübü Barcelona'ya dönme hazırlıkları yaptığı öğrenildi.