CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Milano'da Çalhanoğlu ve Arda Turanlı Alexis Sanchez zirvesi

Galatasaray, Mert Müldür ve Kaan Ayhan için İtalya'ya çıkartma yapacak
Fanatik'in haberine göre, Erden Timur, bu hafta İtalya'ya çıkarma yapmayı planlıyor. Hedefteki ilk iki isim: Kaan Ayhan ve Mert Müldür.
Sassuolo'nun yaz başından beri bir türlü bırakmadığı iki Milli futbolcu için de Nelsson'dan gelmesi muhtemel para kullanılacak.
Shomurodov, Trabzonspor'dan süre istedi
Fanatik'in haberine göre; Abdullah Avcı, Djaniny’yi kanat rotasyonunda da kullandığı için Cornelius ile rekabete girecek bir forvet alınmasını istiyordu.
Bordo-mavili yönetim, Avcı’nın bu isteğini Eldor Shomurodov’a imza attırarak yerine getirmek için vites yükseltti.
Tek talibi Trabzonspor olmayan Özbek oyucu, Karadeniz ekibinden düşünmek için süre istedi.
Beşiktaş, De la Fuente'yi bitiriyor
⌛️Beşiktaş, De la Fuente transferinde mutlu sona çok yakın.— Sabah Spor (@sabahspor1) August 9, 2022
💰Kartal, 1 yıl kiralamak istediği 21 yaşındaki oyuncuya 900 bin Euro maaş ve 1+3 yıllık sözleşme önerdi.
🤝Marsilya'nın satın alma opsiyonsuz 6 milyon Euro'luk talebi düşürülmeye çalışılıyor... (@sahinogluogun ) pic.twitter.com/3bRchd8hND
Milano'da Çalhanoğlu ve Arda Turanlı Alexis Sanchez zirvesi
Hürriyet'in haberine göre; Dries Mertens ve Lucas Torreira’nın transferlerini bitirmeyi başaran Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, cuma gecesi Alexis Sanchez ile Milano'da bir araya geldi.
Sarı kırmızılı yönetici, Inter’in yollarını ayırma kararı aldığı Şilili futbolcuyu ikna etmek için hem Arda Turan’ı hem de takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu’nu devreye soktu.
Hakan Çalhanoğlu da Arda Turan da Alexis’e kulübün tarihini, başarılarını, İstanbul’u ve taraftarı anlattı.