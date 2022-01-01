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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Milano'da Çalhanoğlu ve Arda Turanlı Alexis Sanchez zirvesi

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Alexis Sanchez Inter 2022
Getty Images

Galatasaray, Mert Müldür ve Kaan Ayhan için İtalya'ya çıkartma yapacak

2022-08-09T06:40:46.992Z

Fanatik'in haberine göre, Erden Timur, bu hafta İtalya'ya çıkarma yapmayı planlıyor. Hedefteki ilk iki isim: Kaan Ayhan ve Mert Müldür.

Sassuolo'nun yaz başından beri bir türlü bırakmadığı iki Milli futbolcu için de Nelsson'dan gelmesi muhtemel para kullanılacak.

Shomurodov, Trabzonspor'dan süre istedi

2022-08-09T06:38:28.803Z

Fanatik'in haberine göre; Abdullah Avcı, Djaniny’yi kanat rotasyonunda da kullandığı için Cornelius ile rekabete girecek bir forvet alınmasını istiyordu.

Bordo-mavili yönetim, Avcı’nın bu isteğini Eldor Shomurodov’a imza attırarak yerine getirmek için vites yükseltti.

Tek talibi Trabzonspor olmayan Özbek oyucu, Karadeniz ekibinden düşünmek için süre istedi.

Eldor Shomurodov Roma
Getty Images

Beşiktaş, De la Fuente'yi bitiriyor

2022-08-09T06:37:50.099Z

Milano'da Çalhanoğlu ve Arda Turanlı Alexis Sanchez zirvesi

2022-08-09T06:31:29.937Z

Hürriyet'in haberine göre; Dries Mertens ve Lucas Torreira’nın transferlerini bitirmeyi başaran Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, cuma gecesi Alexis Sanchez ile Milano'da bir araya geldi.

Sarı kırmızılı yönetici, Inter’in yollarını ayırma kararı aldığı Şilili futbolcuyu ikna etmek için hem Arda Turan’ı hem de takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu’nu devreye soktu.

Hakan Çalhanoğlu da Arda Turan da Alexis’e kulübün tarihini, başarılarını, İstanbul’u ve taraftarı anlattı.

Alexis Sanchez Inter
Getty