CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Milano'da Çalhanoğlu ve Arda Turanlı Alexis Sanchez zirvesi

Hürriyet'in haberine göre; Dries Mertens ve Lucas Torreira’nın transferlerini bitirmeyi başaran Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, cuma gecesi Alexis Sanchez ile Milano'da bir araya geldi.

Sarı kırmızılı yönetici, Inter’in yollarını ayırma kararı aldığı Şilili futbolcuyu ikna etmek için hem Arda Turan’ı hem de takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu’nu devreye soktu.

Hakan Çalhanoğlu da Arda Turan da Alexis’e kulübün tarihini, başarılarını, İstanbul’u ve taraftarı anlattı.