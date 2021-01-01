CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Milan'ın transfer hedefi Fenerbahçe'den Attil Szalai

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a göre Simon Kjaer'in sakatlığından ötürü Danimarkalı oyuncunun yerini transfer yaparak doldurmak isteyen Milan, Fenerbahçe'nin Macar stoperini yakından takip ediyor.

Listesinin ilk sırasına Lille'in 21 yaşındaki Hollandalı stoperi Sven Botman'ı alan Milan'ın, bu oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle bu transferi gerçekleştirmesi zor görünüyor.

PSG'nin satış listesine koyduğu Abdou Diaollo İtalyan devinin listesindeki bir diğer isim olurken, Senegalli oyuncunun 25 milyon euro'yu bulabilecek maliyeti Milan yönetimini zorluyor.

Szalai'nin maliyetinin 11 milyon euro civarı olacağı belirtilen habere göre bir başka İtalyan ekibi Napoli de oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.