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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Miguel Crespo'ya Atletico Madrid talip

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Miguel Crespo
Depo

Nunez'e devlerin ilgisi

2022-04-12T10:59:34.000Z

The Athletic; Manchester United, Chelsea ve Paris Saint-Germain'in Benfica'nın golcüsü Darwin Nunez için yarışta olduğunu bildirdi.

Uruguaylı golcü, gösterdiği performansla İngiltere ve Fransa'nın önde gelen ekiplerinin ilgi ile takip ettiği bir oyuncu haline geldi.

Darwin Nunez Benfica 2021-22
Getty

Barcelona'dan Lewa'ya dev teklif

2022-04-12T08:47:57.000Z

Barcelona, Robert Lewandowski'yi kadrosuna katmak için 30 milyon euro ödemeye hazır.

Polonyalı milli oyuncunun Katalan ekibine katılmayı tercih ettiği bildirildi, ancak GOAL bir sonraki hamlesi hakkında henüz bir karara varmadığını biliyor.

Yine de Sport, Barça'nın onu almaya kararlı olduğunu ve onun için harcamak istedikleri fiyatı belirlediğini söyledi.

Robert Lewandowski FC Bayern 2021
Getty Images

Antony'ye Juventus talip

2022-04-12T06:43:50.000Z

Calciomercato'ya göre Juventus, Ajax'ın kanat oyuncusu Antony için ciddi bir teklif yapmayı düşünüyor.

Brezilyalı kanat oyuncusu şimdiden Bayern Münih ve Manchester United'ın dikkatini çekti.

Ancak Ajax'ın 22 yaşındaki oyuncu için yaklaşık 35 milyon € talep ettiği söyleniyor.

Antony Venezuela Brasil Eliminatórias 07 10 2021
Lucas Figueiredo/CBF

Beşiktaş'tan İngiltere çıkarması

2022-04-12T05:35:40.865Z

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktör Valerien Ismael önderliğinde sürüyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Valerien Ismael, Millwall forması giyen sağ kanat oyuncusu Jed Wallace ve Derby County'nin sol açığı Tom Lawrance'un transfer edilmesini istiyor.

Fransız çalıştırıcı Championship'te görev aldığı sürede bu iki ismi beğendiği söyleniyor.

Valerien Ismael
Getty Images

Crespo'nun talipleri çoğalıyor

2022-04-12T05:32:37.992Z

Gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Miguel Crespo, Avrupa'nın dev takımlarının da gözüne girmiş konumda.

Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasını izleyen Atletico Madrid yetkilileri Portekizli oyuncu için olumlu rapor verdi.