CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Miguel Crespo'ya Atletico Madrid talip

Nunez'e devlerin ilgisi
The Athletic; Manchester United, Chelsea ve Paris Saint-Germain'in Benfica'nın golcüsü Darwin Nunez için yarışta olduğunu bildirdi.
Uruguaylı golcü, gösterdiği performansla İngiltere ve Fransa'nın önde gelen ekiplerinin ilgi ile takip ettiği bir oyuncu haline geldi.
Barcelona'dan Lewa'ya dev teklif
Barcelona, Robert Lewandowski'yi kadrosuna katmak için 30 milyon euro ödemeye hazır.
Polonyalı milli oyuncunun Katalan ekibine katılmayı tercih ettiği bildirildi, ancak GOAL bir sonraki hamlesi hakkında henüz bir karara varmadığını biliyor.
Yine de Sport, Barça'nın onu almaya kararlı olduğunu ve onun için harcamak istedikleri fiyatı belirlediğini söyledi.
Antony'ye Juventus talip
Calciomercato'ya göre Juventus, Ajax'ın kanat oyuncusu Antony için ciddi bir teklif yapmayı düşünüyor.
Brezilyalı kanat oyuncusu şimdiden Bayern Münih ve Manchester United'ın dikkatini çekti.
Ancak Ajax'ın 22 yaşındaki oyuncu için yaklaşık 35 milyon € talep ettiği söyleniyor.
Beşiktaş'tan İngiltere çıkarması
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktör Valerien Ismael önderliğinde sürüyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Valerien Ismael, Millwall forması giyen sağ kanat oyuncusu Jed Wallace ve Derby County'nin sol açığı Tom Lawrance'un transfer edilmesini istiyor.
Fransız çalıştırıcı Championship'te görev aldığı sürede bu iki ismi beğendiği söyleniyor.
Crespo'nun talipleri çoğalıyor
Gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Miguel Crespo, Avrupa'nın dev takımlarının da gözüne girmiş konumda.
Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasını izleyen Atletico Madrid yetkilileri Portekizli oyuncu için olumlu rapor verdi.