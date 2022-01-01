CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Miguel Crespo'ya Atletico Madrid talip

Barcelona, Robert Lewandowski'yi kadrosuna katmak için 30 milyon euro ödemeye hazır.

Polonyalı milli oyuncunun Katalan ekibine katılmayı tercih ettiği bildirildi, ancak GOAL bir sonraki hamlesi hakkında henüz bir karara varmadığını biliyor.

Yine de Sport, Barça'nın onu almaya kararlı olduğunu ve onun için harcamak istedikleri fiyatı belirlediğini söyledi.