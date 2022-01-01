CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması

PSG'nin Kante hamlesi başarısız oldu
Le Parisien'in haberine göre; Paris Saint-Germain ara transferde N'Golo Kante'yi kadrosuna katmak için girişimde bulundu.
Ancak Chelsea forması giyen yıldız orta saha oyuncusu Premier Lig'den ayrılıp ülkesine dönmeye sıcak bakmadı.
Monaco'dan Marcao'ya 15 milyon euro
Takvim'in haberine göre; Galatasaray'da sportif danışman olarak görev yapan Luis Campos'la görüşen Monaco'lu yetkililer, Marcao için 15 milyon euro'luk bir teklif yaptı.
Galatasaray ise Brezilyalı stoperi 25 milyon euro'dan daha düşük bir bonservisle göndermek istemiyor. Başkan Burak Elmas transfer konusundaki nihai kararı yeni yönetime bırakacak.
Burak Yılmaz, Beşiktaş'a dönüyor
Fanatik'te yer alan habere göre; Lille forması giyen Burak Yılmaz gelecek sezon Türkiye'ye dönme kararı aldı.
Kariyerini ülkesinde tamamlamak isteyen 36 yaşındaki golcünün ilk tercihi Beşiktaş. Başkan Ahmet Nur Çebi de transfere sıcak bakıyor.
Cüneyt Çakır'a İsviçre'den davet
MHK'nin görevden aldığı hakemler arasında tecrübeli isim Cüneyt Çakır da yer alıyordu. Tahkim Kurulu bu kararı bozdu, fakat MHK Başkanı Gündoğdu listeden çıkardıkları hakemlere yine de maç vermeyeceklerini açıkladı.
Eski hakem Deniz Çoban; yaşanan gelişmeler üzerine Cüneyt Çakır'a İsviçre'den kendisine Dünya Kupası yolunu açacak bir teklif geldiğini aktardı.
"İsviçre Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonuna bir yazı yazarak, Cüneyt Çakır’ın İsviçre Ligi’nde maç yönetmesi için teklif gönderdi. Şu anda İsviçre Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonunun onayını bekliyor. Onay çıktığı anda Cüneyt Çakır, ekibiyle birlikte İsviçre Ligi’nde maç yönetmeye başlayacak. Dolayısıyla da tekrar Dünya Kupası’nda maç yönetme şansını yakalayacak."
Mesut Özil, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör İsmail Kartal'ın talimatıyla Mesut Özil ve Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakmıştı.
Bild'de yer alan haberde, Konyaspor maçının devre arasında Mesut Özil ile İsmail Kartal'ın soyunma odasında kavga ettiği ve Mesut'un Fenerbahçe'den ayrılarak MLS'e transfer olma kararı aldığı belirtilmişti.
Mesut'un menajeri Erkut Söğüt, konuk olduğu Lig Radyo yayınında konuyla ilgili bir açıklama yaptı:
"Mesut buraya Fenerbahçe sevgisi için geldi. Yoksa gelmezdi. Bu şekilde bir olay yaşandı diye de kimse Mesut'un eşyalarını toplayıp gitmesini beklemesin. Fenerbahçeli olarak geldi, katkı sağlamak istiyor. Oynamak istiyor, 90 dakika sahada kalmak istiyor."