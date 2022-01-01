CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'da sportif danışman olarak görev yapan Luis Campos'la görüşen Monaco'lu yetkililer, Marcao için 15 milyon euro'luk bir teklif yaptı.

Galatasaray ise Brezilyalı stoperi 25 milyon euro'dan daha düşük bir bonservisle göndermek istemiyor. Başkan Burak Elmas transfer konusundaki nihai kararı yeni yönetime bırakacak.